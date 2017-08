Дроновете – възможности и предизвикателства

Неотдавнашно проучване показва, че безпилотните летателни апарати могат да намалят въглеродния отпечатък на транспорта, особено при доставката на по-малки пакети до крайния клиент. „Камионите все още вършат много добра работа при тежки товари, но при леките пакети дроновете вършат прекрасна работа“, коментира Ан Гудчайлд от Университета във Вашингтон, автор на изследването.

Нейното проучване разглежда теоретичните енергийни разходи в редица сценарии за доставки в района около Лос Анджелис. Днешните дронове обаче могат да пренасят по един пакет наведнъж и да летят над натоварения градски трафик по по-ефективна права линия.

Според анализа на изследователите дроновете са по-ефективни за разстояния до 1 -2 км. Сценариите с многобройни спирания на едно място като големи офисни сгради не са по силите на дроновете, но изпращането на камион до отдалечена ферма също няма смисъл.

В същото време противниците на дроновете поставят и друг „екологичен“ въпрос – доколко чиста е енергията, използвана за презареждане на безпилотните апарати. А ако за малките пратки се използват електробуси или електрически камиони?

Дроновете все още си проправят път

Когато за първи път се заговори за дроновете, вълна от оптимистични очаквания заля и крайните потребители, и бизнеса, особено след опитите на Amazon за доставка на малките пакети. А когато компанията DJI пусна продукта си Spark, започнаха да се спрягат определения като „променящ правилата на играта“ и „разрушаващ традиционни бизнес модели“. Но самото разрушаване отнема време. Дори при невижданото досега развитие на технологиите, промяната не се случва за един ден, може би с изключение на пускането на първия iPhone.

И макар че още през 2013 г. CNN пусна статия, че дроновете вече са масова стока, особено след навлизането на много китайски производители. Но в бизнеса приложенията на безпилотните апарати все още са на етап тестове, изпитания, съгласуване с променящите и често неясни регулаторни изисквания.

Заедно с други технологии като роботиката и автоматизацията, индустриалните дронове доказаха, че са много полезен помощник при опасни задачи и вредни за човека условия. Но индустриалната употреба на откъслечни решения не винаги води до масово разпространение във всички сектори. И подобно на по-евтините оферти за VR очила лошото изживяване на потребителите при първия досег с технологията ги „отказва“ за дълго време от нея. Освен загубата на сумата за самия дрон, колкото и евтин да е той, винаги има риск от допълнителни вреди, включително за самия потребител.

Освен безопасността, дроновете се сблъскват и с други проблеми като нарушаване на личния живот (при това не само на филмови звезди и други известни личности). Дори употребата на професионални модели от известни телевизионни компании за снимане на ски състезания за Световната купа едва не доведе до сериозен инцидент със състезателя Австриецът Марсел Хиршер през 2015 г. Инцидентът в италианския зимен курорт Мадона ди Кампилио доведе до забрана за използване на дронове по време на състезанията.

Телевизиите обаче все по-често използват дронове за снимане на различни събития. На конференцията Future Media Forum, организирана от Deutsche Welle и Мтел, бе обявено, че виртуалната и добавената реалност, дронове заснемащи 360-градусови видео и излъчващи наживо онлайн от най-невероятни места променят начина, по който потребителите възприемат медиите и информацията. Зрителите все повече се превръщат в участници в „новините“, съпреживяващи случващото се заедно с оператора, дори той да е автономен летящ робот.

„Използването на дрон за около 700$ (като DJI Spark например) осигурява сензори, машинно зрение и 4К камера. Роботизираният летателен апарат може да разпознае лице ви, да го запомни и след това да лети следвайки ви навсякъде или изпълнявайки други по-сложни команди – например да направи обиколка около вас, избягвайки самостоятелно наличните препятствия по маршрута. Някои от тези дейности преди време изискваха хеликоптер за 7 млн. долара, като 1 час полет с него струваше поне $7000. Освен това от дрона получавате и различнa перспектива към събитието, което не може да се постигне нито от оператор на земята, нито от хеликоптер“, коментира на събитието Майкъл Куейнтънс, работил дълги години в американската телевизия CBS, давайки за пример заснет с дрон поток от бежанци в Сърбия отпреди няколко години.

Дроновете като заплаха

Освен като бизнес възможност, дроновете все по-често се разглеждат и като опасна технология и за обществената сигурност, а и за военните, независимо дали става дума за неумел оператор или за целенасочено използване на безпилотния апарат от терористи.

Именно затова се появяват стартиращи компании като SkySafe, чиито технологии могат да засекат „вражески“ дронове и да им попречат да достигнат до неоторизирани области като военни бази, стадиони, летища и затвори.

Само две години след основаването на SkySafe, компанията получи инвестиции от $11,5 милиона, а година по-късно известният предприемач Андерсен Хоровиц „наля“ още $3 млн. Продуктът на SkySafe използва радиочестотни вълни, за да засече и блокира дроновете, като обсегът е доста по-голям от този на самия дрон, управляван отдалечено от оператор.

Още една компания за борба с дроновете получи щедро финансиране – базираната в щата Юта стартираща фирма Fortem Technologies Inc. Два средноголеми фонда за рискови инвестиции (Signia Venture Partners и Data Collective) осигуриха на компанията над $5,5 милиона. Сред останалите фирми, които предлагат средства за борба с дроновте са Airspace, Guard From Above и Dedrone, макар че последната само „засича“ нежеланите летателни обекти.

Fortem е разработила компактен радар, който позволява на носещия го дрон да засече бързо движещ се летателен апарат от голямо разстояние – до 3 км. Компанията може да вгради радара във всякакъв тип дрон, използван обикновено за физическа защита, професионална въздушна фотография или за доставка на пакети.

Fortem обаче е разработила и собствен модел DroneHunter UAV, който проследява движението на приближаващ се летателен апарат, класифицира какъв тип е, а при по-малки дронове може буквално да го улови с мрежа и да го свали на земята. DroneHunter, софтуерът за него и радарът могат да бъдат използвани и от фирми и общински власти за наблюдение и защита на инфраструктурни обекти като стадиони, центрове за данни, електроцентрали, училища, курорти и др.

Понякога забраната ( не ) върши работа

Един от най-известните производители на мощни дронове – китайската DJI, обнови списъка си със зони, забранени за летене, включвайки в софтуера си забрана за полети над Ирак и Сирия. DJI обикновено „предпазва“ потребителите, които искат да управляват своите машини над чувствителни зони като военни бази и летища, но най-новата версия на софтуера включва почти цялата северната част от територията на двете страни, включително град Мосул, показва картата на DJI.

Редица доклади на Европол сочат, че терористите използват малки комерсиални дронове за хвърляне на експлозиви над мишени в Ирак, а моделите на DJI често се споменават в статии след подобни атаки. През октомври м.г. в. New York Times предположи, че продукти на китайската компания са били „на въоръжение в ИДИЛ“ , включително DJI Phantom, който може да бъде купен свободно от Amazon.

DJI, от своя страна, обяви, че моделите Phantom трудно биха пренесли подобен експлозивен товар, а и зоните в Ирак и Сирия вече са включени в „забранителния списък за летене“. Експерти обаче твърдят, че операторът може да „заобиколи“ геозабраната на DJI.

Именно затова Пентагонът поръча на SkySafe да доразработи за неговите нужди технологията си, която да предпазва войниците от малки дронове. Договорът между „ИТ поделението“ на Пентагона DIUx и стартиращата компания от Сан Диего е за 1,5 милиона долара, който включва технология за борба с дроновете, предназначена за „тюлените“ от морската пехота.

RF технологията на SkySafe може не само за блокира двигателите на дрона, но и да го накара да се върне на стартовата си площадка, което е сред основните функции на потребителските модели (главно за да не ги изгубят неопитните оператори). Разработчикът обаче използва методите на реверсивния инженеринг на комуникационните и телеметрични връзки, които са уникални за всеки модел дрон.

Тестовете с военните от морската пехота предстоят, като се очаква прототипът да е готов за „бойното поле“ през 2018 г.