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COMPUTERWORLD | Èíòåðíåò íà íåùàòà
30 þíè
2017
 
 

IDC: $27 ìëðä. ïðèõîäè îò Èíòåðíåò íà íåùàòà ïðåç 2021 ã.

216 ïðî÷èòàíèÿ, 0 êîìåíòàðà

12 ìëðä. äîëàðà ùå äîñòèãíàò ðàçõîäèòå çà Èíòåðíåò íà íåùàòà (IoT) â ðåãèîíà íà Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà ïðåäâèæäà IDC. Ðúñòúò ïðåç íàñòîÿùàòà ñïðÿìî ìèíàëàòà ãîäèíà ïúê ùå å 20,6%. Ïðåç 2021 ã. ïúê ðàçõîäèòå (çà õàðäóåð, ñîôòóåð, óñëóãè è ñâúðçàíîñò) ùå äîñòèãíàò ïî÷òè 27 ìëðä., ïðåäâèæäàò àíàëèçàòîðèòå.

Îò IDC êîìåíòèðàò, ÷å âñå ïîâå÷å êîìïàíèè îò ðåãèîíà âúçïðèåìàò Èíðòåðíåò íà íåùàòà, à ðåäèöà äðóãè âå÷å ñà ïëàíèðàëè èíâåñòèöèè â òàçè íàñîêà.

Èçòî÷íèê: IDC

Ïðî÷åòåòå îùå: Èíòåðíåò íà íåùàòà èäâà è ùå ïðîìåíè âñè÷êî

Ñðåä âåðòèêàëèòå, â êîèòî IoT ùå ïðèâëå÷å íàé-ìíîãî èíâåñòèöèè ñà ïðîñëåäÿâàíåòî íà äîñòàâêè (1,8 ìëðä. äîëàðà), óìíèòå åíåðãîðàçïðåäåëèòåëíè, ãàçî- è âîäîïðåíîñíè ìðåæè (1,2 ìëðä. äîëàðà), êàêòî è ïðîèçâîäñòâîòî (1 ìëðä. äîëàðà). Óïðàâëåíèåòî íà ïðîäóêòîâè àêòèâè è òåõíîëîãèèòå çà óìåí äîì ñúùî ùå ïðèâëè÷àò ñåðèîçíè èíâåñòèöèè. Â ñôåðàòà íà óìíèòå ñãðàäè î÷àêâàíèÿò ñðåäåí ãîäèøåí ðúñò ïðåç 5-ãîäèøíèÿ ïåðèîä ùå å 34,4%. Ïðè âîäîðàçïðåäåëèòåëíèòå ìðåæè ïúê î÷àêâàíèÿò ðúñò å 42,9 íà ñòî.

Èíäóñòðèèòå ñ íàé-ìàùàáíè IoT èíâåñòèöèè ùå áúäàò: òðàíñïîðòúò (2,6 ìëðä. äîëàðà), ïðîèçâîäñòâîòî (2,2 ìëðä.) è êîìóíàëíèòå óñëóãè (1,3 ìëðä.). Êðîñ-èíäóñòðèàëíèòå èâåñòèöèè (íàïðèìåð çà ñâúðçàíè àâòîìîáèëè óìíè ñãðàäè) ùå íàäìèíàò 900 ìëí. äîëàðà ïðåç 2017 ã.

Îò òåõíîëîãè÷íà ãëåäíà òî÷êà óñëóãèòå è õàðäóåðúò ùå ñà êàòåãîðèèòå, ãåíåðèðàùè íàé-ìíîãî ïðèõîäè. Ïúðâàòà îò èçáðîåíèòå ùå áúäå äîìèíèðàíà îò ìîäóëè è ñåíçîðè, ñâúðçâàùè êðàéíèòå òî÷êè ñ ìðåæèòå. Óñëóãèòå ïúê ùå ñå äåëÿò íà èíñòàëàöèîííè è äúëãîñðî÷íè òàêèâà çà îñèãóðÿâàíå íà äàííè. Ïðè ñîôòóåðà íà-âàæíèòå êàòåãîðèè ùå áúäàò ò.íàð. õîðèçîíòàëåí ñîôòóåð è àíàëèòè÷íèòå ðåøåíèÿ.

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