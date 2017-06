Колко са българските компании, които разработват видеоигри?

Колко са българските компании, които разработват игри у нас? Отговор на този въпрос дава съоснователят и гл. изп. директор на Haemimont Games Габриел Добрев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

„Има поне 60 фирми, които са активни и произвеждат игри, макар че няма официални данни за това. Именно това искаме да променим – да съберем информация за цялата индустрия и да направим нещо като нейна визитка - колко хора се занимават с това, колко компании са...", разказва Добрев.

Но на практика няма точна информация за гейминг индустрията у нас. Със сигурност ще продължава да расте, това е един от многото правилни пътища, смята той.

„Имаме потенциала да растем, колкото имаме сили", категоричен е Добрев. "Кадрите в тази индустрия се създават от процеса. Колкото повече компании се занимават с това, толкова повече хора намират място и започват да работят в тях и се развиват в тази посока.

Това е един процес, при който с времето кадри се намират. В България има достатъчно хора, които поне имат желание да се занимават с тази дейност", поясни още основателят на компанията, производител на хитовата игра Tzar: The Burden of the Crown.

От гледна точка на световния пазар на игри, Добрев смята, че България я няма и има проблем с това. Причината, според него, е проблемът с пиратството. „Но обикновено игрите се правят за световния пазар“.