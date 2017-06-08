Обявиха победителите в конкурса CodeIT 2017 на Мусала Софт

На официална церемония на 5 юни бяха обявени победителите в конкурса по програмиране CodeIT сезон 2016-2017, организиран от Мусала Софт и под Патронажа на Президента на България Румен Радев.

Победител е Александър Георгиев от София, Principal Software Engineer в Skyscanner и дългогодишен участник в CodeIT. На второ място е Ивайло Странджев – София, Мachine Learning Engineer в HyperScience, а трети е голямата изненада на сезон 2016/17 Мартин Копчев – седмокласник от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово, който въпреки възрастта си се състезаваше в основната група, а не паралелната CodeIT Junior.

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Цялото класиране на 12-те финалисти е:

1 място – Александър Георгиев – София, Principal Software Engineer в Skyscanner

2 място – Ивайло Странджев – София, Мachine Learning Engineer в HyperScience

3 място – Мартин Копчев - Габрово, 7 клас в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

4 място – Иван Ганев – Шумен, 11 клас в ППМГ "Нанчо Попович", Школа по информатика “A&Б”

5 място – Радостин Чонев – Варна, 11 клас в МГ "Д-р Петър Берон”

6 място – Радослав Димитров - Пловдив, 10 клас в МГ "Акад. К. Попов"

7 място – Душко Обрадович, - Сомбор (Сърбия ), преподавател по информатика в гимназията в Сомбор

8 място – Виктор Терзиев – София, 11 клас в СМГ „Паисий Хилендарски“

9 място – Даниел Данаилов – Ямбол, 9 клас ПМГ "Атанас Радев“, Школа по информатика "Школа Шикови"

10 място – Станислав Иванов – София, 4 курс, специалност „Информатика“ в Нов Български Университет; Софтуерен инженер в HyperScience

11 място – Петър Няголов – Русе, 10 клас

12 място – Никола Шебек – Сомбор (Сърбия)

Класиране CodeIT Junior 2016/17:

1 място – Марин Йорданов – Шумен, 7 клас в ППМГ „Нанчо Попович“, Школа по информатика “A&Б”

2 място - Цветан Иванов – София, 8 клас в СМГ „Паисий Хилендарски“

3 място - Добрин Башев – Габрово, 8 клас в ПМГ "Академик Иван Гюзелев"

4 място - Виктор Кожухаров – Русе, 8 клас в ПМГ "Баба Тонка"

Специален гост на CodeIT, сезон 2016-2017 беше Глеб Евстропов – докторант в Национален университет по икономика, Русия и двукратен сребърен медалист от ACM ICPC. В деня преди финала той изнесе лекция, в която сподели добри практики, както и своя опит в областта на информатиката, нестандартните алгоритми и състезателното програмиране.

Състезанието CodeIT протича ежегодно в 6 онлайн и финален присъствен кръг, организирани в партньорство с компании, неправителствени организации, ИТ Асоциации и водещите образователни институции в България. До големия финал достигат 12-те най-добри състезатели през сезона. Почетен председател на журито в конкурса е Красимир Манев, президент на Международната олимпиада по информатика /IOI/ и председател на инициативния комитет на първата европейска младежка олимпиада по информатика, България 2017.