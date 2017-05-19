Òîçè ñàéò èçïîëçâà áèñêâèòêè (cookies). Àêî æåëàåòå ìîæåòå äà íàó÷èòå ïîâå÷å òóê. Ðàçáðàõ
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Íîâèíè Íîâ áðîé Ïðèëîæåíèÿ Òîï 100 ÈÒ Ïðîåêò Çà Íàñ PR Çîíà Ïðåäïðèåìà÷åñòâî Êàðèåðíà çîíà In English
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COMPUTERWORLD | Âåñòè
19 ìàé
2017
 
 

Çàïî÷íà íàáèðàíåòî íà äàííè çà 20-îòî þáèëåéíî èçäàíèå íà ÈÊÒ Òîï 100

Åêèïúò íà â. Computerworld ùå íàáèðà äàííè çà ó÷àñòèå â åäèíñòâåíàòà çà ñòðàíàòà êëàñàöèÿ íà ÈÊÒ è òåëåêîì äðóæåñòâàòà â Áúëãàðèÿ äî 31 ìàé 2017 ã.

193 ïðî÷èòàíèÿ, 0 êîìåíòàðà

Åêèïúò íà â. Computerworld âå÷å çàïî÷íà äà íàáèðà ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ çà âêëþ÷âàíå â 20-îòî þáèëåéíî èçäàíèå íà ãîäèøíàòà êëàñàöèÿ „ÈÊÒ Òîï 100” íà âîäåùèòå 100 êîìïàíèè îò ñåêòîðèòå ÈÊÒ è òåëåêîìóíèêàöèè, êîèòî îïåðèðàò â Áúëãàðèÿ. Êëàñàöèÿòà ñå èçâúðøâà âúç îñíîâà íà áðóòíèòå ïðèõîäè îò ïðîäàæáè íà äðóæåñòâàòà çà 2016 ã.

Åêèïúò íà â. Computerworld âå÷å çàïî÷íà äà íàáèðà ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ çà âêëþ÷âàíå â 20-îòî þáèëåéíî èçäàíèå íà ãîäèøíàòà êëàñàöèÿ ÈÊÒ Òîï 100 äî 31 ìàé.

Ïðîåêòúò ñúäúðæà äâå îñíîâíè êëàñàöèè – íà äîñòàâ÷èöèòå íà òåëåêîìóíèêàöèîííè óñëóãè è íà ôèðìèòå, ðàçðàáîòâàùè, äîñòàâÿùè è âíåäðÿâàùè ðåøåíèÿ è óñëóãè â îáëàñòòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííè òåõíîëîãèè.

Ïðî÷åòåòå îùå: Âúçðàæäàíå íà ÈÒ áèçíåñà, òåëåêîì ïàçàðúò ñå „çàêðåïè“

Ïîäêëàñàöèèòå â îòäåëíèòå ÈÊÒ ñåãìåíòè ñúîòâåòñòâàò íà îöåíêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà ÈÊÒ ïàçàðèòå â Åâðîïà.

Íàé-ãîëåìèòå ïàçàðíè ñåãìåíòè, â êîèòî ùå èìà îòäåëíî êëàñèðàíå, ñà ñèñòåìíàòà èíòåãðàöèÿ, àóòñîðñèíã óñëóãèòå, äèñòðèáóöèÿ íà ÈÊÒ ïðîäóêòè, ïðîäàæáà íà õàðäóåð. Ùå áúäàò ïðåäñòàâåíè è îòäåëíè êëàñàöèè íà ôèðìèòå ñïîðåä ðúñòà íà òåõíèÿ áèçíåñ, íàé-áúðçîðàñòÿùè êîìïàíèè çà ïîñëåäíèòå 3 ã., íàé-ðåíòàáèëíè ôèðìè è äð.

Ëèäåðèòå â îòäåëíèòå êëàñàöèè ùå áúäàò îòëè÷åíè íà ñïåöèàëíà öåðåìîíèÿ ïðåç þëè 2017 ã.

Ñâúðæåòå ñå ñ íàñ çà èíôîðìàöèÿ è âêëþ÷âàíå â ïîäðåäáàòà íà èìåéë cwedit@idg.bg è òåë. 02 / 400 11 10! Ñðîêúò çà ó÷àñòèå â êëàñàöèÿòà å 31 ìàé!

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Ëåà Ãóðåí, åêñïåðò ñ íàä 30-ãîäèøåí îïèò êàòî àâòîð, ðåäàêòîð, ìåíèäæúð „Òåõíè÷åñêà äîêóìåíòàöèÿ“, àâòîð íà íàðú÷íèöè çà îíëàéí ïîìîù, êîíñóëòàíò è îáó÷èòåë, ùå îòêðèå îñìîòî èçäàíèå íà åäèíñòâåíàòà êîíôåðåíöèÿ çà òåõíè÷åñêà êîìóíèêàöèÿ â Þãîèçòî÷íà...

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