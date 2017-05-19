Çàïî÷íà íàáèðàíåòî íà äàííè çà 20-îòî þáèëåéíî èçäàíèå íà ÈÊÒ Òîï 100

Åêèïúò íà â. Computerworld âå÷å çàïî÷íà äà íàáèðà ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ çà âêëþ÷âàíå â 20-îòî þáèëåéíî èçäàíèå íà ãîäèøíàòà êëàñàöèÿ „ÈÊÒ Òîï 100” íà âîäåùèòå 100 êîìïàíèè îò ñåêòîðèòå ÈÊÒ è òåëåêîìóíèêàöèè, êîèòî îïåðèðàò â Áúëãàðèÿ. Êëàñàöèÿòà ñå èçâúðøâà âúç îñíîâà íà áðóòíèòå ïðèõîäè îò ïðîäàæáè íà äðóæåñòâàòà çà 2016 ã.
Ïðîåêòúò ñúäúðæà äâå îñíîâíè êëàñàöèè – íà äîñòàâ÷èöèòå íà òåëåêîìóíèêàöèîííè óñëóãè è íà ôèðìèòå, ðàçðàáîòâàùè, äîñòàâÿùè è âíåäðÿâàùè ðåøåíèÿ è óñëóãè â îáëàñòòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííè òåõíîëîãèè.
Ïðî÷åòåòå îùå: Âúçðàæäàíå íà ÈÒ áèçíåñà, òåëåêîì ïàçàðúò ñå „çàêðåïè“
Ïîäêëàñàöèèòå â îòäåëíèòå ÈÊÒ ñåãìåíòè ñúîòâåòñòâàò íà îöåíêèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà ÈÊÒ ïàçàðèòå â Åâðîïà.
Íàé-ãîëåìèòå ïàçàðíè ñåãìåíòè, â êîèòî ùå èìà îòäåëíî êëàñèðàíå, ñà ñèñòåìíàòà èíòåãðàöèÿ, àóòñîðñèíã óñëóãèòå, äèñòðèáóöèÿ íà ÈÊÒ ïðîäóêòè, ïðîäàæáà íà õàðäóåð. Ùå áúäàò ïðåäñòàâåíè è îòäåëíè êëàñàöèè íà ôèðìèòå ñïîðåä ðúñòà íà òåõíèÿ áèçíåñ, íàé-áúðçîðàñòÿùè êîìïàíèè çà ïîñëåäíèòå 3 ã., íàé-ðåíòàáèëíè ôèðìè è äð.
Ëèäåðèòå â îòäåëíèòå êëàñàöèè ùå áúäàò îòëè÷åíè íà ñïåöèàëíà öåðåìîíèÿ ïðåç þëè 2017 ã.
Ñâúðæåòå ñå ñ íàñ çà èíôîðìàöèÿ è âêëþ÷âàíå â ïîäðåäáàòà íà èìåéë cwedit@idg.bg è òåë. 02 / 400 11 10! Ñðîêúò çà ó÷àñòèå â êëàñàöèÿòà å 31 ìàé!