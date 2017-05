Солитрон, APC и Dell EMC „заведоха“ топ партньори на TED 2017

Топ 50 партньори на Солитрон, APC by Schneider Electric и Dell EMC имаха възможност да гледат откриването на световната конференция TED 2017: The Future you. У нас събитието бе излъчвано на голям екран в CineGrand, Sofia Ring Mall, на 25-ти , 26-ти и 30 април 2017 г.

Компаниите дадоха възможност на свои партньори да слушат известни лектори от цял свят, които в рамките на 2 часа разказаха за своите „идеи, които си струва да бъдат разпространени“.

Прочетете още: ИТ дистрибуторът Солитрон навърши 25 г.

Темата на тазгодишното издание - The Future you, събра съзвездие от имена и много различни гледни точки, сред които в нощта на Голямото откриване на 25 април бяха световният шампион по шахмат Гари Каспаров, бандата OK Go, гуруто на продуктивността Тим Ферис, Лаура Галанте – анализатор по темите на киберсигурността.

Измежду най-обсъжданите и спорни изяви беше тази на Лаура Галанте, която сподели: „Нашата реалност се основава все повече на информацията, която консумираме в дланта на ръката си и от новините, които сканираме, хаштаговете и историите, които виждаме като тенденции. А умът ви е особено използваем, ако сте свикнали с безпрепятствен поток от информация, който сега все повече се подчинява на вашите вкусове. Трябва да признаем, че това място, където живеем все по-често, което ние наричаме “киберпространство”, не се дефинира от онези единици и нули, а от информацията и хората, които стоят зад нея. Това е много повече от мрежа от компютри и устройства. Това е мрежа, съставена от умове, взаимодействащи с компютри и устройства. “

„В момента в джоба си носим телефони с по-голяма изчислителна мощност от машините в изчислителния център на университета навремето – каза Ралица Килиан, изпълнителен директор на Солитрон. – Това няма как да не промени живота ни и ние сме горди, че Солитрон, заедно със своите партньори, имаме възможността да променяме живота за нас, за децата си, за държавата си и, в крайна сметка, за света.“

„Информационните технологии променят начина ни на живот и на взаимодействие със заобикалящия ни свят – споделят още от компанията. – Ние, от Солитрон, вярваме, че IT е нашето "утре" и че, като се опитваме да предложим най-добрата услуга на пазара, ще промени не само IT-сектора, но и всички останали, с които той си взаимодейства.“