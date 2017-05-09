ÅÑÈ ÖÈÅ áåøå äîìàêèí íà äâå êîíôåðåíöèè ïî îáðàçîâàòåëíà ðîáîòèêà

Ïðåç ïîñëåäíàòà ñåäìèöà íà ìåñåö àïðèë Åâðîïåéñêè Ñîôòóåðåí Èíñòèòóò - Öåíòúð Èçòî÷íà Åâðîïà (ÅÑÈ ÖÈÅ) áåøå äîìàêèí íà äâå ìåæäóíàðîäíè íàó÷íè êîíôåðåíöèè ïî îáðàçîâàòåëíà ðîáîòèêà – çà ó÷åíèöè è çà èçñëåäîâàòåëè. Ñúáèòèÿòà ñå ðåàëèçèðàõà ñ ãåíåðàëíîòî ñïîíñîðñòâî íà ÑÀÏ Ëàáñ Áúëãàðèÿ è Íàêñåêñ Òåõíîëîäæèêàë Äèâåëîïìúíò, êàêòî è ñ ïîäêðåïàòà íà Ñîôèÿ Òåõ Ïàðê, Ñìàðòêîì è Àâèòåë. Ôåñòî Áúëãàðèÿ, Íàêñåêñ Òåõíîëîäæèêàë Äèâåëîïìúíò, Òåëåïîéíò, Îáùèíà Êþñòåíäèë è Ñìàðòêîì ïîäêðåïèõà ôèíàíñîâî ó÷àñòèåòî íà áúëãàðñêè ó÷åíèöè è ó÷èòåëè â êîíôåðåíöèèòå.
Êàäúð îò ñúñòåçàíèåòî. ÑÍÈÌÊÀ: Àëåêñàíäúð Ãëàâ÷åâ
Ïðî÷åòåòå îùå: Ðîáîòèêàòà å íà ôîêóñ â äâå êîíôåðåíöèè â Ñîôèÿ Òåõ Ïàðê
Â ðàìêèòå íà åäíà ñåäìèöà íàä 250 ó÷åíèöè îò 9 äúðæàâè (Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Áåëãèÿ, Áúëãàðèÿ, Ïîëøà, Êóâåéò, Èðàí, Åãèïåò, Ìàëòà) ïðîãðàìèðàõà ñâîèòå ðîáîòè çà ÷åòèðèòå êðúãà ñúñòåçàòåëíà ðîáîòèêà (îôèöèàëíîòî ðåãèîíàëíî èçäàíèå íà BotBall, PRIA Aerial, PRIA Underwater è PRIA Open) è ïðåäñòàâèõà íàó÷íè äîêëàäè çà íîâèòå òåõíîëîãèè â ðîáîòèêàòà è ïðèëîæåíèåòî íà ðîáîòèòå â ðàçëè÷íè ñôåðè íà ñúâðåìåííèÿ æèâîò. Ïðîâåæäàíåòî íà ñúñòåçàíèÿòà è ïðåäñòàâÿíåòî íà íàó÷íèòå äîêëàäè â ðàìêèòå íà Åâðîïåéñêàòà êîíôåðåíöèÿ ïî îáðàçîâàòåëíà ðîáîòèêà (ECER 2017) áÿõà ìîäåðèðàíè îò Ïðàêòè÷åñêèÿ èíñòèòóò ïî ðîáîòèêà â Àâñòðèÿ, Âèåíà (PRIA). Çà îôèöèàëíèÿ ðåãèîíàëåí êðúã íà BotBall ñúñòåçàâàùèòå ñå îòáîðè îò ó÷åíèöè â òåõíè÷åñêè è ìàòåìàòè÷åñêè ãèìíàçèè èìàõà íà ðàçïîëîæåíèå åäíàêúâ êîìïëåêò îò ÷àñòè è ñðåäà çà ïðîãðàìèðàíå, ñ êîèòî òðÿáâàøå äà ïîñòðîÿò ñâîèòå ðîáîòè è äà ãè ïðîãðàìèðàò äà èçïúëíÿâàò çàäà÷è àâòîíîìíî â ðàìêèòå íà ñòàíäàðòíî ñúñòåçàòåëíî ïîëå. Âúâ âñè÷êè êðúãîâå íà ñúñòåçàíèåòî ó÷àñòâàõà îáùî 36 îòáîðà. Îòáîðèòå íà Òåõíîëîãè÷íîòî ó÷èëèùå "Åëåêòðîííè ñèñòåìè" êúì Òåõíè÷åñêè óíèâåðñèòåò – Ñîôèÿ è Ñîôèéñêàòà ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî åëåêòðîíèêà "Äæîí Àòàíàñîâ" ñå êëàñèðàõà íà 15-òî è 17-òî ìÿñòî îò 25 îòáîðà â îáùîòî êëàñèðàíå.
Åâðîïåéñêàòà êîíôåðåíöèÿ ïî îáðàçîâàòåëíà ðîáîòèêà å åäíà îò íàé-ãîëåìèòå íàó÷íè êîíôåðåíöèè çà ó÷åíèöè. Ñúáèòèåòî ïðåäîñòàâè âúçìîæíîñò íà ó÷åíèöèòå äà ïðåäñòàâÿò ñâîèòå ñòàòèè è îòêðèòèÿ ïðåä èçñëåäîâàòåëèòå, êîèòî ïðèñúñòâàõà íà êîíôåðåíöèÿòà „Ðîáîòèêà â îáðàçîâàíèåòî“.
Íàä 55 èçñëåäîâàòåëè â îáëàñòòà íà ðîáîòèêàòà, 9 îò êîèòî – áúëãàðñêè ó÷èòåëè, ïðåäñòàâèõà íîâèòå ïðèëîæåíèÿ íà ðîáîòèòå â îáðàçîâàíèåòî è ïîñëåäíèòå ïðîäóêòè è ðîáîòèçèðàíè ñèñòåìè â äâóäíåâíàòà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ „Ðîáîòèêàòà â îáðàçîâàíèåòî“ (RiE 2017). Ãåíåðàëåí ñïîíñîð íà ñúáèòèåòî áåøå ÑÀÏ Ëàáñ Áúëãàðèÿ. Ó÷àñòâàõà ó÷åíè îò 20 äúðæàâè – Àâñòðèÿ, Áåëãèÿ, Áúëãàðèÿ, Õúðâàòñêà, ×åõèÿ, Ôèíëàíäèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãúðöèÿ, Èçðàåë, Èòàëèÿ, Ìàëòà, Õîëàíäèÿ, Ïîëøà, Ðóñèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, Èñïàíèÿ, Òóðöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑÀÙ. Òå ñïîäåëèõà, ÷å ïàðàëåëíîòî ïðîâåæäàíå íà äâåòå êîíôåðåíöèè (çà ó÷åíèöè è çà èçñëåäîâàòåëè/ ïðåïîäàâàòåëè), å íàé-äîáðàòà âúçìîæíîñò äà ñå äåìîíñòðèðà îáðàçîâàòåëíàòà ðîáîòèêà â äåéñòâèå.