БУЛСИМ ще участва на европейското изложение ITEC 2017

Ѕългарската асоциаци€ по моделиране и симулации – Ѕ”Ћ—»ћ е официален партньор на най-гол€мото европейско изложение за симулации, трейнинги и обучени€ в областта на военната подготовка ITEC 2017. —ъбитието ще се проведе в –отердам в периода 16-18 май 2017 г. Ѕ”Ћ—»ћ е единствени€т подкреп€щ партньор (Supporter) от »зточна ≈вропа, заедно с јмериканската асоциаци€ по трейнинг и симулации (National Training and Simulation Association, NTSA), ћеждународната организаци€ за стандарти в оперативната съвместимост на симулациите (Simulation Interoperability Standards Organization, SISO) и »талианската асоциаци€ по моделиране и симулации (MIMOS).

ITEC е ежегоден форум за представители на военните, индустри€та и академи€та, даващ възможност за обм€на на международен опит и познани€ в областта на трейнингите, обучени€та и симулациите. ¬с€ка година повече от 2500 делегати от над 60 държави посещават събитието. ‘орумът предостав€ уникален поглед върху последните иновации в тази индустри€ и се възприема от посетителите като платформа за дискутиране на достижени€та в този бързо еволюиращ пазар, с потенциал за формулиране на бъдещите изисквани€ към трейнингите и симулациите, необходими на военни€ сектор.

“ази година българското присъствие на ITEC 2017 е особено силно - трима от членовете на Ѕ”Ћ—»ћ ще участват в конференци€та, ко€то е на тема "Innovation through collaboration in military training and education: Focusing efforts, harvesting success" и е разделена на три основни панела: M&S Technologies and Architectures, Training and Education – Requirements to Solutions, and Dual Use Training Applications.

ѕредседател€т на Ѕ”Ћ—»ћ г-н Ќиколай “омов ще презентира „”правление на среда за компютърно подпомагани учени€ по киберсигурност/ Management of Computer Assisted Exercise Environment for Cybersecurity“

ѕолк. ќрлин Ќиколов ще представи “ћ&— за управление на процесите при кризи и бедстви€ и на последстви€та от пром€на на климата/ M&S Support for Crisis and Disaster Management Processes and Climate Change Implication”

ƒ-р —ветлана ¬асилева ще покаже симулационен модел за управление на транзакциите в разпределени бази данни, свързани с нивата на достъп.

Ѕ”Ћ—»ћ има свой щанд на изложението, на който ще представи българските достижени€ в областта на трейнинга и симулациите.

ато част от форума ITEC 2017 се провежда и конференци€та “F-35 Lightning II: A Cultural Shift in the Training and Integration Paradigm”, ко€то фокусира върху модернизиране на съществуващите военни тренажорни системи за изтребители, във връзка с представ€нето на свърхмодерни€ изтребител със stealth технологи€ F35.