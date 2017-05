Български ученици - на най-голямото състезание за млади учени в света

За пета поредна година България ще бъде представена на най-голямото световно състезание за ученици с проекти в сферата на точните науки Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), с над 1600 участници от над 70 държави, което тази година ще се проведе в периода 14-19 май 2017 г. в Лос Анджелис, Калифорния, САЩ.

Intel ISEF е програма на Society for Science and the Public - членска организация с нестопанска цел, отдадена на обществения ангажимент към науката и научното образование, която притежава и администрира конкурса от създаването му през 1950 г. като National Science Fair. Intel ISEF се финансира съвместно от Intel и Intel Foundation, с допълнителни награди и подкрепа от десетки други корпоративни, академични, правителствени и научни организации.

Участието на българските ученици се организира от Клуб „Млади таланти” – неправителствена организация с над десетгодишна история в сферата на образованието и основен организатор на Панаира на науката и иновациите.

Панаирът е афилииран с Intel ISEF от 2012 г. насам, и трите най-добри ученически проекта, селектирани от журито на конкурса, печелят правото си на участие в международния конкурс.

Intel ISEF ежегодно сe посещава от множество престижни компании като Google, NASA, United Airlines Foundation, Go Daddy, IEEE и др., както и нобелови лауреати.

Тази година България ще бъде представена от Таня Оцетарова от МГ „Кирил Попов“ (Пловдив), Василен Цветков от МГ “Петър Берон“ (Варна) и Дона-Мария Иванова от МГ „Баба Тонка“ (Русе).

В миналите години българските участници са завоювали многобройни награди, като най-големите успехи до сега са постигнати през 2014 г., когато Румен Данговски спечели втора награда на основното жури, а Райна Гаджева завоюва трета награда на основното жури и трета наградата на една от най-големите и престижни организации в световен мащаб в сферата на математиката - Американското математическо общество (AMS), както и през 2015 г., когато Петър Гайдаров спечели втора награда на основното жури и втора наградата на AMS, а отборът получи общо четири награди.

Проектът на Дона-Мария Иванова е започнат на шестседмична изследователска школа в Масачузетския технологичен университет RSI (Research Science Institute). Той е на тема „За дисторзията при влагане на пълно двоично дърво в евклидово пространство с фиксиран брой измерения“. Изследва се доколко „изгодно“ може да се изобрази даденият граф, като се цели възможно най-голямо съответствие между метриките на графа и пространството. Дона-Мария е участник за втора поредна година в Intel ISEF, като през 2016 г завоюва почетна грамота на AMS с проекта си "Върху покрития на {0,1,2}^n с максимална мощност".

Проектът на Таня Оцетарова e на тема "Bijections between graphs and tilings with Walkup structure" и е свързан с паркетирането на равнината и съответствията на различните покрития с верижни графи. Тя отговаря на отворени въпроси, поставени от известният руски математик Игор Пак и неговият докторант от MIT – Майкъл Корн, като изследва фигура, съставена от 12 еднакви равностранни триъгълника и покритията с нея. Таня участва за втори път на международен конкурс благодарение на Панаира на науката и новациите. Миналата година тя представи България в 45-тото юбилейно издание на Expo Sciences Luxembourg, международен панаир под патронажа на престолонаследника на Люксембург.

Проектът на Василен Цветков е на тема “Визуализация на паметта на процесите в Линукс” и намира приложение в процесите по разработка на софтуер, в информационната сигурност, а също така и като образователен инструмент при преподаването на операционни системи. Миналата година Василен и съавторът му спечелиха престижна награда на европейския конкурс за млади учени в Брюксел.