Роботиката е на фокус в две конференции в София Тех Парк

Шестото издание на Европейската конференция по образователна роботика (ECER 2017) се провежда в Експериментариума на София Тех Парк в периода 24 – 28 април 2017. Форумът дава възможност на участниците да представят пред водещи изследователи в областта своите открития и да обсъдят бъдещи идеи и проекти. Младите учени ще демонстрират възможностите на своите роботи по време на официалния европейски кръг на световноизвестното състезание за роботи BotBall, който ще се проведе в петък, 28 април 2017 г., от 8.00 до 11.00 часа. В четвъртък, 27 април 2017 г., от 8.00 до 12.00 часа ще се състоят и състезания по въздушна и подводна роботика, съгласно международните правила за състезателна роботика и отворен кръг за „умни“ роботизирани устройства.

Европейската конференция по образователна роботика (ECER 2017) събира на едно място над 200 участници от различни държави, като Германия, Албания, Австрия, Белгия, Египет, Кувейт, Полша и много други.

България участва за първи път във форума през 2016 година с два отбора от Технологичното училище "Електронни системи" и Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов". По покана на Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, организационният комитет на конференцията реши през 2017 година Европейската конференция по образователна роботика да се проведе за първи път в България.

Конференцията се провежда като част от дейностите в рамките на проекта „ER4STEM – Образователна роботика за наука, технологии, инженерство и математика”, финансиран по програма Horizon 2020 на ЕК с консорциум, съставен от следните партньори: Vienna University of Technology (TUWien) - Австрия, European Software Institute - Center Eastern Europe (ESI CEE) – България, Practical Robotics Institute Austria (PRIA) – Австрия, University of Athens - Educational Technology Lab (UoA) – Гърция, AcrossLimits – Малта, Cardiff University’s School of Social Sciences (Cardiff University) – Великобритания, Certicon (CE) – Чехия.

Координатор на събитието за България е Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, в партньорство със София Тех Парк и съвместно с европейския организатор на конференцията – Практическия институт по роботика в Австрия (Practical Robotics Institute of Austria - PRIA).

Конференцията ще събере научната общност в областта на роботиката и образованието по STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) в Европа, което ще предостави възможности за взаимно сътрудничество и обсъждане на проекти.

Провеждането на конференцията и участието на отбори от български ученици се подкрепят от водещи високотехнологични компании, работещи в България, като Naxex Technological Development, Смартком България, Авител и Телепойнт.

София Тех Парк е домакин и на осмото издание на Международната конференция „Роботика в образованието“, която се организира в периода 26-28 април 2017 (RiE 2017). Конференцията ще постави фокус върху представянето на последните изследвания, резултати, методи и разработки в областта на образователната роботика. Очаква се във форума да се включат десетки водещи учени от престижни университети и научни организации от Австрия, България, Чехия, Финландия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Русия, Словакия, Испания, Швеция, Тайланд и Великобритания. Форумът ще започне в 9.00 часа на 26 април 2017 г. в сграда Инкубатор на научно-технологичния парк.

Конференцията се организира от Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа, Практическия институт по роботика в Австрия (Practical Robotics Institute of Austria - PRIA) и Словашкия институт по технологии, в партньорство със SAP Labs Bulgaria, Авител и София Тех Парк.

Конференцията беше открита от Антони Латанзе, директор на програмите за магистърска степен по софтуерно инженерство в Института за софтуерни изследвания (ISR) на Университета Карнеги Мелън (CMU), който се включи в събитието по покана на Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа. Специален гост е и Игор Вернер, ръководител на Центъра за роботика и цифрови технологии и Образование във Факултета по педагогика, наука и технология, Technion - Israel Institute of Technology.