Google ще вгради блокировка за реклами в Chrome?

Интернет гигантът Google печели много пари от онлайн реклама. Затова появилите се съобщения, че компанията планира да въведе функция за блокиране на реклами (т.нар. adblock) в настолната и мобилната версия на своя интернет бразузър, изглеждат на пръв поглед изненадващи.

Подобна стъпка обаче всъщност би представлявала повече форма на защита, отколкото каквото и да е друго, докладва The Wall Street Journal, позовавайки се на запознат източник. Новината за това може да бъде оповестена през идните седмици.

Пакетирайки функция за блокиране на реклами заедно със своя браузър, Chrome (който по данни на Net Market Share е най-популярното подобно приложение), от компанията очакват потребителите да започнат да използват нея, вместо чужди решения. Това ще даде контрол на Google да допуска визуализирането на определени реклами.

„Адблокърите“ се разглеждат като заплаха за рекламните компании. Google например си плаща, за да бъде част от програмата за приемливи реклами на Eyeo, разработчик на популярния AdBlock Plus. Това позволява на търсачката на гиганта, както и на някои негови послания, да преминават през филтрите на AdBlock Plus.

Дефиницията за приемливи реклами е дело на Coalition for Better Ads. Индустриалната група, част от която е и Google, през март публикува пакет от препоръки, наречен Better Ads Standards. В тях се дефинират видовете рекламни послания, които „попадат под прага на приемливост за потребителите“.

Освен очевидното противоречие, подобна мярка от страна на компанията ще окаже влияние и върху това какви реклами виждат и какви не потребителите на Chrome. Ако не изключат функцията, то тяхното уеб преживяване ще бъде управлявано от Google. Все пак интернет гигантът може и да се откаже от реализацията на плана, подчертават от The Wall Street Journal.

„Не коментираме слухове и спекулации – съобщиха от самата Google в отговор на публикацията. – Работим в тясно сътрудничество с Coalition for Better Ads и с бранша и проучваме множество начини, чрез които Google и останалите членове на групата да следват стандартите за по-добри реклами.“

Изскачащите реклами, покриващи съдържанието на страницата, както и тези, които се появяват преди зареждането ѝ, са сред най-малко харесваните от страна на потребителите на мобилни устройства, сочат резултатите от допитване до 25 хил. души, проведена от Coalition for Better Ads. Използващите персонални компютри пък най-много възразяват срещу изскачащите реклами, автоматично пускащите се видеа със звук, големите т.нар. sticky ads (които при скролване нагоре или надолу се движат успоредно с курсора), както и „предварителните“ реклами с таймер.

От Google също обмислят блокиране на всички рекламни послания на страници с реклами нарушаващи правилата, вместо блокиране само на конкретни такива. Това би трябвало да принуди собственика на сайта, че всички негови реклами са в унисон със стандартите.