eDesign сред най-награждаваните уеб студия през 2016 г.

Българската компания eDesign беше включена в изданието Best websites around the world, в класацията на най-награждаваните уеб студия през 2016-а година. Книгата беше представена на конференцията AWWWArds Conference 2017 в Лондон. Така българската уеб дизайн агенция се нарежда сред големите имена в бранша като Hello Monday, AQuest, Fantasy Interactive, Media Monks, Stink Digital, Resn, B-Reel.

„Много сме горди с постижението си, защото това са компании, които винаги са били пример за подражание за нас“, коментира творческият директор на агенцията Георги Костов.

eDesign е носител на едни от най-престижните награди за уеб в света - The FWA, AWWWARDS, Webby Awards, Lovie Awards, CSS Design, W3 Awards и др., припомнят от компанията. Преди дни фирмата, която 7 пъти е избирана за “Най-добра уеб агенция на годината в България”, взе и поредната си международна награда от CSS Design Awards за сайт на деня с проекта си за Exeron.