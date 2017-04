Тръгва програма Everywhere Initiative на Visa с награден фонд €50 000

Глобалната платежна технологична компания Visa Inc. предизвиква стартъпи и иновативни fintech компании от 19 европейски пазари, сред които и България, да се включат в първото европейско издание на програмата Everywhere Initiative . Инициативата за иновации е насочена към насърчаване на следващото голямо откритие в индустрията на разплащанията, успоредно с прехода от пластики към изцяло дигитални разплащания. Участниците ще имат възможност да спечелят до 50 000 евро в подкрепа на тяхна идея съвместно с Visa или чрез бизнес партньорство с финансовите институции - клиенти на компанията. Успешно класиралите се участници ще получат достъп до приложно-програмния интерфейс на Visa чрез платформата Visa Developer Platform, както и до ментори и технологични експерти, които ще им помогнат да разработят идеите си. Everywhere Initiative на Visa e програма за иновации, проектирана да насърчи следващото голямо откритие в индустрията на разплащанията, успоредно с прехода от пластики към изцяло дигитални разплащания.

Everywhere Initiative е започната в САЩ през 2015 г. До днес близо 1000 стартиращи компании са взели участие в нея, а общото финансиране достига 1,7 млрд. долара. Освен в Европа, Visa ще продължи да организира Everywhere Initiative в Северна Америка, Латинска Америка и Азия.

Желаещите да участват са поканени да представят идея, която отговаря на едно или всяко от трите задание на сайта на Everywhere Initiative, който ще бъде достъпен от сряда, 19 април:

- Предизвикателство към местната общност: как дигиталните технологии за разплащания могат да допринесат за създаването на продукти, които свързват хората и обогатяват местните общности?

- Регионално междуградско предизвикателство: как мобилните технологии и свързаните устройства могат да трансформират междуградските пътувания?

- Предизвикателство в международния транспорт: как нови продукти и услуги, базирани на приложно-програмния интерфейс на Visa, могат да направят международните пътувания безпроблемни?

„Доброто потребителско преживяване е в сърцето на индустрията за разплащания, която се развива с невиждана до момента скорост, главно заради растежа на технологиите. Чрез надпревари като Everywhere Initiative на Visa, стимулираме технологичните иновации за широко внедряване и насърчаване на още по-голямо удобство за потребителите. Като се фокусираме върху местната общност и международния транспорт, се надяваме да улесним подобряването на всекидневния живот на хората, независимо къде се намират. След като станахме свидетели на успех отвъд океана, с нетърпение очакваме да приемем заявки от иновативни европейски стартъпи, които търсят финансиране и ползотворни сътрудничества, за да реализират добрите си идеи“, каза Бил Гажда, старши вицепрезидент „Иновации и стратегически партньорства“ във Visa.

Заявки за участие през уебсайта ще се приемат от 19 април до 17 май 2017 г., а финалистите ще презентират своите идеи в панел на живо в Копенхаген, Дания по време на форума Money 20/20 между 26 и 28 юни 2017 г.