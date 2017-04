Ще се отрази ли YouTube телевизията на пазара в Източна Европа?

ѕускането на YouTube телевизи€та в —јў бележи поврата точка в тази силноконкурентна индустри€. ƒали Google ще пусне подобна услуга и в ≈вропа, включително в ÷ентрална и »зточна ≈вропа?

¬се още не са €сни плановете на интернет гиганта, но тр€бва да се отбележи, че —јў е най-развити€т “¬ пазар в света, а освен това (или може би точно затова) е доста комплексен по отношение на разнообразието от предложени€. ”слугата на Google е създадена като пр€к конкурент на традиционни доставчици в —јў като Comcast, но ще мери сили и с нарастващ брой подобни услуги като Sling TV, Netlflix и др.

ќтказването от традиционни€ „фиксиран“ кабел е сериозен проблем в —јў, където компаниите за платена телевизи€ са „загубили“ близо 800 хил€ди абонати само през 2016 г. «атова доставчиците започнаха да се отвръщат на удара или чрез партньорства с OTT услуги, или като стартираха свои собствени. ¬ резултат водещите 6 кабелни компании са се „простили само“ с 280 000 “¬ абонати през 2016 г., докато две години по-рано „изпуснатите“ абонати б€ха над 1,2 милиона.

YouTube TV, ко€то първоначално ще е достъпна само в н€колко района в —јў, е насочена както към онези, които се „отказват от кабела“, така и към младите потребители, които „никога не са имали такъв достъп“, но въпреки това имат желание да плащат за “¬ услуга (макар че в случа€ това пон€тие има доста по-различно значение). Ќа тези потенциални зрители Google предлага икономичен пакет от 40 “¬ канала за $35 на месец.

¬ ≈вропа отказите от фиксиран достъп до телевизи€ все още не са толкова гол€м проблем. Ќо ќ““ доставчиците вече са част от “¬ пейзажа на всеки пазар, включително след старта на услугите на Netlix, HBO Go и други, които имат доста сериозно присъствие в н€кои западноевропейски страни.

Ќ€кои източноевропейски страни като ѕолша и –уси€ се движат в същата посока. «атова може би не е далеч ден€, в който услуга от типа на YouTube TV ще се опита да стъпи тук, предостав€йки още един избор на младите зрители.

—ъщевременно установилите се вече играчи като Liberty Global в кабелната индустри€ са на€сно с тенденциите отвъд јтлантика и се стрем€т да реагират изпреварващо. “ака че н€ма да е изненада, ако стартират сво€ услуга тип „YouTube TV“, за да задържат потребителите и да си спечел€т нови. ¬ Ѕългари€ операторите, предостав€щи фиксирана платена “¬, вече пуснаха подобни оферти, достъпни и за мобилните им абонати, включително ћтел с Mtel Now и новите спортни канали Mtel Sport 1&2 и EDGE, Vivacom с предложението TV Go, а Ѕулсатком – с офертата за Fusion TV и новото си мобилно приложение. “еленор Ѕългари€ пък заложи изц€ло на мобилното гледане, включвайки в пакетите си HBO Go.