Теленор засилва дигиталното общуване с клиентите чрез MyTelenor

Владимир Владков

Нова платформа за дистрибуция на услугите си разработи и представи Теленор България. Мобилното приложение MyTelenor обединява разнообразните услуги, достъпни и през другите канали като уеб сайт, контактен център или посещение в магазина. През него клиентите могат да следят своето потребление, да получават информация за сметката, да купуват допълнителни пакети, включително пакети за роуминг, абонамент за HBO Go, както и да плащат задълженията си, обясни Мила Кушева, директор „Потребителски маркетинг“ на Теленор. Плащането става директно от мобилното приложение чрез дебитна или кредитна карта.

„От неофициалния старт на приложението през декември 2016 г., когато бе пусната бета версия, досега MyTelenor има над 50 000 регистрирани потребители, като 90% от тях са редовни ползватели с по над 10 сесии на месец“, допълни тя.

„Новото приложение представлява модерния начин за обслужване в мобилната сфера. То фундаментално променя начина, по който поддържаме взаимоотношения с клиентите си и макар че изглежда много опростено и изчистено, зад него стои много работа, стоят много разговори с клиентите, заяви Майкъл Фоли, главен изпълнителен директор на Теленор България. - То е част от трансформацията на нашата компания към новия свят, в който хората търсят нови безопасни начини за плащания.“

MyTelenor е с висока степен на сигурност и позволява на потребителите допълнително да защитят своята информация чрез създадена от тях 4-цифрена парола, обясни Мила Кушева.

Преход към цифровата ера

За периода от старта на 4G през последното тримесечие на 2015 г. досега ръстът на мобилния интернет трафик в мрежата на Теленор е нараснал със 134%, като тази седмица за първи път 4G базираният мобилен трафик от данни има най-голям дял от общия трафик в мрежата на компанията, добави той.

Според Фоли обаче, в бъдеще успешните телеком оператори трябва да предлагат изживявания на потребителите, не минути и мегабайти. Именно затова компанията полага усилия да изгради взаимно доверие със своите абонати. „Цените, перфектната мрежа и маркетинг кампаниите са важни, но за мен от изключително значение е отношението на потребителите към марката“, добави той. Затова компанията ежеседмично измерва и анализира възприемането на бранда от страна на клиентите, като показателят Net Promoter Score измерва лоялността и удовлетвореността на потребителите.

Анкетирането на абонатите в магазините, чрез SMS или през уеб портала включва само един въпрос – дали потребителят би препоръчал ползваната услуга на свой приятел. „Измерваме поддръжниците ни спрямо недоволните, като този по този коефициент съдим за развитието на пазара. Това е ключовият KPI, който сравняваме с този на останалите оператори и се опитваме да подобрим“, добави Фоли. Той не посочи точно число, но сподели, че е удовлетворен и от постигнатото, и от тенденцията.

Приложението MyTelenor

е разработено на български и английски език от вътрешен екип на компанията и може да се свали безплатно от Google Play (за Android устройства) и от Apple Store (за iOS устройства). Скоро ще има налична версия и за MS Windows.

За да популяризира новата си платформа, Теленор предлага на всеки свой клиенти, който в периода от 10 април до 10 май свали и инсталира приложението MyTelenor Bulgaria и регистрира в него своя мобилен номер, да активира еднократен допълнителен пакет от 1000 МВ национален мобилен интернет трафик без допълнително заплащане. Пакетът е валиден за период от 30 дни от датата на активиране. Потребители, които вече са си свалили приложението, трябва да го обновят до най-новата версия, за да могат да активират същия еднократен допълнителен пакет от 1000 МВ в горепосочения период без допълнително заплащане, обяснява Кушева.

Освен новата платформа, Теленор отчита засилен интерес и към останалите си дигитални услуги. Предложението „Плати с Теленор“, което бе достъпно до края на март тази година, позволява купуване на мобилно съдържание от Google Play и Fortumo без регистрация на банкова карта. То е използвано от около 56 000 потребители, осъществили повече от 189 000 транзакции при средна стойност на една покупка 4,58 лв. “Както очаквахме, най-често сваляното приложение, платено с тази услуга, е за играта Need For Speed: Most Wanted”, каза Кушева. Други две игри пък държат рекорда за най-много покупки вътре в приложенията - Clash of Clans и 8 Ball Pool.

Другата популярна услуга за съхранение на снимки и видео Capture, която се предлага в партньорство с Telenor Group от юни 2016 г., вече има над 186 000 потребители в България. Те са качили над 100 милиона файла. Другата партньорска услуга My Contacts, осигуряваща по-лесно управление на телефонни контакти, е много полезна при смяна на телефоните. Тя е използвана от около 72 000 клиенти, запазили общо над 17,25 милиона отделни контакта, допълни Кушева.