„’ора със страст и €сна цел са необходими, за да прав€т нещата успешни. 51% от населението в света са жени. —ъщевременно, 56 процента от работната сила се заема от нежни€ пол. ≈два 25 на сто от заетите в »“ индустри€та са дами. —амо 11% от лидерските ръководни роли в света се заемат от жени, и само 5 на сто от жените са започнали собствен технологичен стартиращ бизнес. ’ората са осъзнали тези драстични разлики и са започнали пром€ната, но все още правим малки стъпки. ƒори при наличието на хора, които разбират ценностите и са се фокусирали върху преодол€ване на различи€та между половете, при текущи€ напредък ще ни отнеме 80 години, за да постигнем равенство между половете“, за€ви ƒиана —тефанова, управл€ващ директор на VMware Ѕългари€.

“€ изтъкна три основни причини за необходимостта от равенство между мъжете и жените в технологичната индустри€ – талантите, клиентите и производителността.

»“ индустри€та страда от недостиг на таланти, и може да реши този проблем, ако привлича повече жени на технологични и инженерни позиции. ∆ените представл€ват половината население, и съответно са половината потребители в света, а когато решени€та за покупка обикновено се вземат от жени. —татистиката сочи и че организациите, които имат поне 3 жени в ръководни€ си състав, имат 60% по-висока възвръщаемост на инвестициите или бизнес производителност, изтъкна —тефанова.

ѕрочетете още: ѕърви€т местен клон на WomenWhoCode беше открит в —офи€

–ъководител€т на VMware Bulgaria участва в дискуси€та „Leading vs. Managing“ - шестото събитие на Women Who Code Sofia, което се състо€ на 20 март в —офи€. ≈дна от най-значимите организации, подкреп€щи жените с интерес в сферата на програмирането – Women Who Code, откри клон в —офи€ през септември миналата година.

ати „оу, вицепрезидент на отдел Research & Development Operations and Central Services във VMware, беше специален гост на събитието. ѕрез призмата на сво€ 25-годишен професионален управленски опит в »“, „оу из€сни разликата между лидера и мениджъра. «аедно с други дами в сферата на информационните технологии в Ѕългари€, т€ обсъди какво е да действаш правилно и смело, и какво – да вършиш правилни неща.

„оу представи своите ценности:

ценете хората, а не процесите;

винаги постав€йте под въпрос ситуаци€та, не се примир€вайте със статуквото

мислете и действайте дългосрочно, не краткосрочно;

правете правилните неща, по-важно е, отколкото да правите нещата по правилни€ начин;

заложете на нововъведени€, а не на администриране;

действайте по посока на развитие, а не на поддръжка;

вдъхнов€вайте доверието в отношени€та, не управлението чрез контрол.

VMware е глобален партньор на WomenWhoCode, като компани€та е помогнала да бъдат разкрити клонове на организаци€та в Ѕангалор (»нди€), ѕекин ( итай) и ѕало јлто ( алифорни€), както и в —офи€ (Ѕългари€).

„≈два 5 месеца след учред€ването на местни€ клон на организаци€та, т€ вече разполага с 256 членове и е организирала 5 събити€. “ова означава, че има нужда от нас, че има нужда от организации и мрежи, които подкреп€т жените в технологиите. Ќашата миси€ е да вдъхнов€ваме дамите, за да се отличат в технологичните си кариери“, каза ¬ан€ ирицова, старши мениджър информационен дизайн във VMware Bulgaria и директор на местни€ клон на WomenWhoCode.

VMware е носител на специалната награда „Engage” за ц€лостна ангажираност на служителите в проект за корпоративна социална отговорност в конкурса за награди за отговорен бизнес на Ѕългарски€ форум на бизнес лидерите (Ѕ‘ЅЋ), определена от ћеждународни€ форум на бизнес лидерите със съдействието на Ѕританското посолство. “ази година компани€та чества 10 години от откриването на офиса си в Ѕългари€. —ред проектите на VMware Ѕългари€, които са допринесли за това високо признание, са VMware Foundation, ко€то насърчава социалната ангажираност и приноса на служителите към обществото, както и VMware IT Academy – инициатива, ко€то цели да подпомогне българското образование и да създаде услови€ за достъпно и качествено обучение на »“ специалистите по най-новите световни виртуализационни технологии.