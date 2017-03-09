WikiLeaks ùå ïîìàãà íà ÈÒ ôèðìèòå äà îáåçîðúæàò õàêåðèòå íà ÖÐÓ

WikiLeaks ñè ñïå÷åëè ìíîãî íåïðèÿòåëè çàðàäè ïðîòèâîðå÷èâèòå ñè ðàçêðèòèÿ. Íî â ñúùîòî âðåìå ñàéòúò ìîæå áè ñå íàìèðà â óíèêàëíàòà ïîçèöèÿ äà ïîìîãíå íà òåõíîëîãè÷íèòå äîñòàâ÷èöè äà çàùèòÿò ïî-äîáðå ñâîèòå ïðîäóêòè.
WikiLeaks ïóáëèêóâà ñåêðåòíè õàêåðñêè èíñòðóìåíòè, çà êîèòî òâúðäè, ÷å ñà íà ÖÐÓ, êàòî ñ òÿõ áèëè àòàêóâàíè å ñàìî êîìïþòðè, à è ñìàðòôîíè, ñìàðò òåëåâèçîðè è äðóãè óìíè óñòðîéñòâà.
Ïðî÷åòåòå îùå: Apple è Google çàïóøâàò äóïêèòå, èçïîëçâàíè îò ÖÐÓ
Êîìïàíèè êàòî Apple è Cisco ñà ïðåãëåäàëè îòêðàäíàòèòå äîêóìåíòè, çà äà ïðîâåðÿò çà óÿçâèìîñòè, êîèòî ÖÐÓ äà ìîæå äà èçïîëçâà. WikiLeaks èçãëåæäà ìîæå äà óñêîðè öåëèÿ ïðîöåñ è äà ðàçøèðè íåãîâèÿ îáõâàò. Ñàéòúò íå ïóáëèêóâà ñîðñ êîäà íà íèòî åäèí îò õàêåðñêèòå èíñòðóìåíòè. Íî â ñðÿäà WikiLeaks „âäèãíà ìèçàòà“, ïîäñêàçâàéêè, ÷å ìîæå äà ñïîäåëè ÷óâñòâèòåëíà èíôîðìàöèÿ ñ òåõíîëîãè÷íè äîñòàâ÷èöè, òàêà ÷å òå áúðçî äà „çàêúðïÿò“ åâåíòóàëíè óÿçâèìîñòè â ïðîäóêòèòå ñè.
„Òåõíîëîãè÷íèòå êîìïàíèè êàçâàò, ÷å ñå íóæäàÿò îò ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè çà òåõíèêèòå íà ÖÐÓ, çà äà ãè ïîïðàâÿò ïî-áúðçî. Äàëè WikiLeaks òðÿáâà äà ðàáîòè äèðåêòíî ñ òÿõ?“, ïèøå â êðàòêîòî ñúîáùåíèå íà ñàéòà â ñîöèàëíàòà ìðåæà.
Äåí ïî-ðàíî WikiLeaks êàçà, ÷å ñå âúçäúðæà äà ñïîäåëè ïóáëè÷íî ñîðñ êîäà, äîêàòî íå áúäå ïîñòèãàò êîíñåíñóñ îòíîñíî íà÷èíà çà „àíàëèçèðàíå, îáåçîðúæàâàíå è ïóáëèêóâàíå“ íà õàêåðñêèòå èíñòðóìåíòè.
Ñàéòúò èñêàë äà ïîïðå÷è íà ìàñîâîòî ðàçïðîñòðàíåíèå íà „êèáåð îðúæèÿòà“ íà ÖÐÓ, òàêà ÷å ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñ òåõíîëîãè÷íèòå ôèðìè ìîæå äà óñêîðè îáåçâðåæäàíåòî èì. Îôåðòàòà âåðîÿòíî íÿìà äà áúäå ïðåíåáðåãíàòà îò êîìïàíèèòå.
„Òå ùå òðÿáâà äà ðàáîòÿò ñ WikiLeaks, êàçà Äæåéñúí Õåéëè, èçñëåäîâàòåë îò Êîëóìáèéñêèÿ óíèâåðñèòåò, êîèòî èçó÷àâà ùàòñêàòà ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà ðàçêðèâàíåòî íà óÿçâèìîñòè. „Êàê ùå êàæåø íà àêöèîíåð èëè íà ïîòðåáèòåë, ÷å èìà èíôîðìàöèÿ çà ñåðèîçåí ïðîïóñê, íî òè íå èñêàø äà ãîâîðèø ñ WikiLeaks çà òîâà?”, êàçà òîé.
Äðóãàòà îïàñíîñò å, ÷å çëîæåëàòåëè ìîæå âå÷å ñúùî äà çíàÿò çà òàéíèòå êèáåð îðúæèÿ íà ÖÐÓ. WikiLeaks íå ðàçêðè èçòî÷íèêà, êîéòî ñòîè çàä îòêðàäíàòèòå äîêóìåíòè. Íî ñïîìåíà, ÷å áèâøè õàêåðè è ñúòðóäíèöè, ðàáîòèëè çà ùàòñêîòî ïðàâèòåëñòâî, ñà îáìåíÿëè êîíôèäåíöèàëíè äàííè, à íÿêîé îò òÿõ å äàë êîïèðàíà ÷àñò îò òÿõ íà WikiLeaks.
Õåéëè îáà÷å ïîñî÷è, ÷å ïîäîçðåíèÿòà çà òåñíè âðúçêè íà WikiLeak ñ ðóñêè êèáåð øïèîíè, áóäÿò ñåðèîçíà òðåâîãà. Ïðèåìàéêè, ÷å îòêðàäíàòèòå êèáåð îðúæèÿ íà ÖÐÓ ñà èñòèíñêè, Õåéëè ïðåäïîëàãà, ÷å ùàòñêîòî ïðàâèòåëñòâî ñå å íàìåñèëî è ïîìàãà íà êîìïàíèèòå äà ïîïðàâÿò óÿçâèìîñòèòå, ñâúðçàíè ñ òîâà èçòè÷àíå. „Íå ãè êàðàéòå äà òúðñÿò îò WikiLeaks èíôîðìàöèÿòà, êàçà òîé. - Íåêà ãî ÷óÿò îò ùàòñêîòî ïðàâèòåëñòâî, íå îò ðóñíàöèòå.“
Äðóãè åêñïåðòè ïî ñèãóðíîñòòà êàçâàò, ÷å å âúçìîæíî WikiLeaks äà äúðæè è äðóãè òàéíè õàêåðñêè èíñòðóìåíòè, íî „èçñèïàíèòå“ äîêóìåíòè íå ïîêàçâàò íåùî îáåçïîêîèòåëíî. Óèë Ñòðàôà÷, øåô íà Sudo Security Group, çàÿâè, ÷å WikiLeaks â äåéñòâèòåëíîñò ïðåóâåëè÷àâà âúçìîæíîñòèòå íà õàêåðñêèòå èíñòðóìåíòè. Ðàçðàáîòåíèòå îò ÖÐÓ ñðåäñòâà çà ïðîíèêâàíå â iOS íàïðèìåð, ïîêàçàíè â äîêóìåíòèòå, ñà äîñòà îñòàðåëè è íå âúðøàò ðàáîòà çà iOS 10 èëè ïî-âèñîêà âåðñèÿ íà îïåðàöèîííàòà ñèñòåìà. „Ïðîäóêòèòå âå÷å ñà „çàêúðïåíè“, êàçà òîé. - WikiLeaks îïðåäåëåíî ñå îïèòâà äà ïîäâåäå õîðàòà.”
Â ñðÿäà Google ñúùî îáÿâè, ÷å å ïðåãëåäàëà îòêðàäíàòèòå äîêóìåíòè è å ñèãóðíà, ÷å íåéíàòà îïåðàöèîííà ñèñòåìà Android ìîæå „âå÷å äà çàùèòàâà ïîòðåáèòåëèòå îò ìíîãî îò îáÿâåíèòå çà óÿçâèìè ìåñòà.“
Ñ ïðîòèâîðå÷èâèòå ðàçêðèòèÿ ñàéòúò åäâà ëè ñïå÷åëè ôåíîâå îò ÖÐÓ. „Ïîäîáíè ðàçêðèòèÿ íå ñàìî çàñòðàøàâàò õîðàòà è îïåðàöèèòå íà ÑÀÙ, íî è îáîðóäâàò íàøèòå ïðîòèâíèöè ñ èíñòðóìåíòè è èíôîðìàöèÿ, ñ êîÿòî òå äà íè íàâðåäÿò“, ïèøå â èçÿâëåíèå íà ðàçóçíàâàòåëíàòà àãåíöèÿ.
IDG News Service