Българска компания стана член на фондацията openHAB

На 8 март Мусала Софт съобщи, че е станала единствената българска компания, която е член на фондацията openHAB - една от най-развитите платформи с отворен код (open source), която интегрира различни системи и технологии за автоматизация на дома в едно единствено решение, позволяващо унифицирано и централизирано управление на устройства от различни производители. Платформата позволява на потребителите да изграждат умни домове и офиси, като им дава средствата да интегрират множество устройства, както и да изградят логиката на взаимодействие между тях. OpenHAB предоставя наготово няколко разновидности на потребителски интерфейс за браузър и мобилни устройства, чрез които лесно може да се упражнява контрол и мониторинг на устройствата.

В края на януари Кай Кройцер, основателят на проекта, обяви появата на втората версия на openHAB - openHAB 2.0. Новата версия е базирана на проекта Eclipse SmartHome, който цели да ускори представянето и управлението на повече устройства в контекста на умните домове. Платформата идва с готови интеграции (bindings) за над 130 различни устройства, технологии и протоколи, както и добавки за подобряване на потребителското изживяване. Почти половината от наличните адаптации в openHAB 2.0 използват новата и значително подобрената структура на Eclipse SmartHome. Благодарение на нея се поддържат автоматично откриване и конфигуриране на нови устройства директно през графичния интерфейс. С новата, втора версия, към openHAB се включват още нови производители като AllPlay, Miele@home , Minecraft, Russound, Z-Way , Tesla и др. Повече информация за openHAB и Eclipse SmartHomе платформите можете да откриете в интервю за dev.bg от Димитър Иванов, Team Leader в Мусала Софт.

Прочетете още: Мусала Софт придоби русенския разработчик Върбанов Софт

Новата версия на платформата разширява своите възможности за настройка на домашната система чрез подобрения в графичния потребителски интерфейс. Едно от основните нововъведения създава изключително удобство на потребителите да виждат наличните поддържани устройства в своята мрежа и да ги добавят към системата си само чрез едно натискане. Вече са налице и механизми за дефиниране на правила от типа IFTTT(if this, then that), които позволяват на потребителя да дефинира условия за взаимна работа на устройствата. Някои примери за такива правила са запалване на осветлението при засичане на човек в дома, сваляне на щори при силна слънчева светлина, както и контрол на устройства само чрез жестикулации или говор.

Освен стандартния софтуерен пакет, на интернет страницата на проекта могат да бъдат намерени и за готови пакети за устройства като Raspbery Pi, Pine64, QNAP-NAS, както и Docker контейнер за x86 и ARM архитектури. Това прави платформата много по-достъпна за потребители без специализирани ИТ знания, защото системата е инсталирана и конфигурирана за съответните устройства.