Никола Няголов: 5 забележителни ИТ тенденции за 2017 г.

Ќикола Ќ€голов е директор „ онсултантски услуги“ в KPMG в Ѕългари€. “ой има дългогодишен опит в сферата на »“ стратегиите, системната интеграци€, базите данни и разработването на системни приложени€, внедр€ването и одита. “ой е ръководил »“ консултантски проекти в международни и местни организации в секторите на телекомуникациите, енергетиката и ютилити дружествата, индустриални€ и финансови€ сектор в Ѕългари€, „ехи€, –умъни€, ћакедони€ и јлбани€. Ќеговите проекти обхващат областите икономика на »“, технологична интеграци€ и консултантство, системна архитектура, »“ организаци€та и начина на структурирането й, преглед и анализ на системните контроли и съвместимост на системните функции спр€мо изисквани€та на мениджмънта. Ќикола Ќ€голов има сертификати като Project Management Professional (PMP), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Systems Auditor (CISA) и е член на ISACA.