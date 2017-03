Expand Your Horizons 2017 - повече знания, контакти и възможности

Двудневната ИТ и бизнес конференция Expand Your Horizons 2017, която се състоя на 23 и 24 февруари в „Интер Експо Център“ - София, се превърна в място за обмен на знания и опит за над 250 управители, мениджъри и специалисти в сферата на управление на проекти, бизнес анализ, информационни технологии, информационна сигурност и др.

Второто издание на събитието еволюира, достигайки значително по-големи мащаби, като предложи още повече практически формати и полезни знания, облекчаващи ежедневната работа на участниците спрямо събитието през 2016 г. Организатор на конференцията е Ню Харайзънс България (New Horizons Bulgaria), част от New Horizons – най-голямата независима компания за ИТ обучения в света, и най-голям доставчик на ИТ обучения в България, според Computerworld Toп 100 (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008 г.).

На 23 февруари гостите на конференцията взеха участие в интерактивни сесии на горещи теми като: дигитална трансформация, управление на иновациите с Agile методи, DevOps - автоматизация срещу оркестрация, постигане на по-добри бизнес резултати с Lean Six Sigma, планиране и изпълнение на миграция към облачни услуги , устойчивост на бизнес анализ дейностите, стратегическо управление на промяната, глобални тенденции при центровете за данни и киберсигурност.

Вторият ден, 24 февруари, беше изцяло практически, с 10 динамични сесии в 5 паралелни трака на теми като: Scrum, бизнес анализ и продуктово мислене, управление на изискванията, PRINCE2 в практиката, управление на промените, Lean Six Sigma, Linux контейнери и виртуализация, SQL Server 2016.

Специален гост за откриването на Expand Your Horizons 2017 беше Шон Хана, международно признат консултант по информационна сигурност и академичен директор на ISACA Ирландия. В рамките на конференцията той проведе и ексклузивен еднодневен майсторски клас на тема „Governance of Enterprise IT: How not be a Business Prevention Department“, част от програмата на CGEIT на ISACA, най-високо платеният ИТ сертификат в света.

„Всяка една от представените по време на конференцията теми е определяща за успеха на компаниите днес, каза Николай Пенев, управител на Ню Харайзънс България. - Всяка една от тези теми е и част от нашето учебно портфолио. Щастливи сме, че днес, 35 години след създаването на Ню Харайзънс в САЩ и 15 години след отварянето на българския офис, продължаваме да вървим рамо до рамо с нашите клиенти и да им помагаме да бъдат по-успешни чрез обучения и консултации.

Expand Your Horizons 2017 се осъществи с подкрепата на IIBA Bulgaria, ISACA Sofia, Dot Net Bulgariа, както и на домакините Интер Експо Център.

В началото на годината EPI, водещ доставчик на обученията за центрове за данни, избра Ню Харайзънс България - част от глобалната мрежа на New Horizons Computer Learning Centers, за свой оторизиран тренинг партньор в България, съобщиха от българското дружество. Ню Харайзънс ще предоставя сертификационните програми на EPI за центрове за данни в две направления: дизайн/изграждане/управление/обслужване и стандарти/съответствие.