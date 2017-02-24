MWC 2017: Èíòåãðèðàíî IoT ðåøåíèå íà Intracom ïîäïîìàãà óìíèòå ãðàäîâå

Èíòåãðèðàíî ðåøåíèå çà óïðàâëåíèå è îñðåáðÿâàíå íà èíâåñòèöèèòå â îáëàñòòà íà Èíòåðíåò íà íåùàòà (IoT) ùå ïðåäñòàâè íà Ñâåòîâíèÿ ìîáèëåí êîíãðåñ â Áàðñåëîíà Intracom Telecom, ñúîáùèõà îò áúëãàðñêèÿ îôèñ íà òåëåêîìóíèêàöèîííèÿ ñèñòåìåí èíòåãðàòîð.
Ðåøåíèåòî å ïðåäíàçíà÷åí çà îáùèíè è çàòâîðåíè ãîëåìè êîìïëåêñè, êàòî öåëòà ìó å äà ñúçäàäå èíòåðàêòèâíà è óñïåøíà âðúçêà ìåæäó îïåðàòîðèòå íà óìíèÿ ãðàä è ãðàæäàíèòå, èíòåãðèðàéêè èíôîðìàöèÿòà îò ìíîãîáðîéíè âåðòèêàëè. Ñðåä òÿõ ñà îáëàñòè êàòî óìíî ïàðêèðàíå, óìíî îñâåòëåíèå, óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå è ìîíèòîðèíã íà øóìà è òðàôèêà.
Ïðî÷åòåòå îùå: 31,4% ðúñò îò÷åòå ïðîåêòíèÿò áèçíåñ ïðåç 2015 ã.
„IoT ïëàòôîðìàòà íà Intracom Telecom èçïîëçâà íàáîð îò õîðèçîíòàëíè IoT êîìïîíåíòè, êàêòî è ìîùíè îòâîðåíè èíòåðôåéñè API, ÷ðåç êîèòî äà ñå óëåñíè îáìåíúò íà äàííè ìåæäó ðàçíîîáðàçíè äàò÷èöè è óñòðîéñòâà“, îáÿñíÿâàò îò êîìïàíèÿòà.
Ïëàòôîðìàòà å ïðèäðóæåíà îò ñðåäà çà îáåäèíåíî óïðàâëåíèå è êîíòðîë, êîÿòî îñèãóðÿâà íà åäíî ìÿñòî èíôîðìàöèÿ çà ñâúðçâàíèòå èíòåëèãåíòíè îáùèíñêè àêòèâè è äàâà âúçìîæíîñò çà ïúëåí ìîíèòîðèíã íà ñúñòîÿíèåòî è óïîòðåáàòà íà âñè÷êè ðåñóðñè. Îñâåí òîâà ñ íåéíà ïîìîù ñå ðàçïîçíàâàò ñèòóàöèè, ïðè êîèòî âúçíèêâàò ãðåøêè, è ñå îñúùåñòâÿâà öÿëîñòíî àâòîìàòèçèðàíå è îïòèìèçèðàíå íà ïðîöåñèòå.
„Intracom Telecom ðàçðàáîòè èíòåãðèðàíîòî IoT ðåøåíèå, çà äà äàäå âúçìîæíîñò íà îáùèíèòå, äîñòàâ÷èöèòå íà óñëóãè è ïðåäïðèåìà÷èòå äà ðåàëèçèðàò ïðîåêòà çà óìåí ãðàä è äà ïîñòðîÿò ãðàäà íà áúäåùåòî“, êîìåíòèðà Íèêîñ Âåëåíöàñ, çàìåñòíèê-ãåíåðàëåí ìåíèäæúð íà áèçíåñ îòäåë „Óñëóãè“ â Intracom Telecom.