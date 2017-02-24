Òîçè ñàéò èçïîëçâà áèñêâèòêè (cookies). Àêî æåëàåòå ìîæåòå äà íàó÷èòå ïîâå÷å òóê. Ðàçáðàõ
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Äèñêóñèè  •  Êàðèåðíà çîíà  •  Ñúáèòèÿ
Íîâèíè Íîâ áðîé Ïðèëîæåíèÿ Òîï 100 ÈÒ Ïðîåêò Çà Íàñ PR Çîíà Ïðåäïðèåìà÷åñòâî Êàðèåðíà çîíà In English
Âîäåùè òåìè:
Ìîáèëåí êîíãðåñ 2017Óñïåøíè ÁÃ ïðîåêòè â ÷óæáèíàCES 2016Bulgarian ICT Watch 2015Ìîáèëåí êîíãðåñ 2015
COMPUTERWORLD | Èíòåðíåò íà íåùàòà
24 ôåâ
2017
 
 

MWC 2017: Èíòåãðèðàíî IoT ðåøåíèå íà Intracom ïîäïîìàãà óìíèòå ãðàäîâå

IoT ïëàòôîðìàòà íà Intracom Telecom èçïîëçâà íàáîð îò õîðèçîíòàëíè IoT êîìïîíåíòè è îòâîðåíè èíòåðôåéñè API.

110 ïðî÷èòàíèÿ, 0 êîìåíòàðà

Èíòåãðèðàíî ðåøåíèå çà óïðàâëåíèå è îñðåáðÿâàíå íà èíâåñòèöèèòå â îáëàñòòà íà Èíòåðíåò íà íåùàòà (IoT) ùå ïðåäñòàâè íà Ñâåòîâíèÿ ìîáèëåí êîíãðåñ â Áàðñåëîíà Intracom Telecom, ñúîáùèõà îò áúëãàðñêèÿ îôèñ íà òåëåêîìóíèêàöèîííèÿ ñèñòåìåí èíòåãðàòîð.

IoT ïëàòôîðìàòà íà Intracom Telecom èçïîëçâà íàáîð îò õîðèçîíòàëíè IoT êîìïîíåíòè è îòâîðåíè èíòåðôåéñè API. Ñíèìêà: Intracom Telecom

Ðåøåíèåòî å ïðåäíàçíà÷åí çà îáùèíè è çàòâîðåíè ãîëåìè êîìïëåêñè, êàòî öåëòà ìó å äà ñúçäàäå èíòåðàêòèâíà è óñïåøíà âðúçêà ìåæäó îïåðàòîðèòå íà óìíèÿ ãðàä è ãðàæäàíèòå, èíòåãðèðàéêè èíôîðìàöèÿòà îò ìíîãîáðîéíè âåðòèêàëè. Ñðåä òÿõ ñà îáëàñòè êàòî óìíî ïàðêèðàíå, óìíî îñâåòëåíèå, óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå è ìîíèòîðèíã íà øóìà è òðàôèêà.

Ïðî÷åòåòå îùå: 31,4% ðúñò îò÷åòå ïðîåêòíèÿò áèçíåñ ïðåç 2015 ã.

„IoT ïëàòôîðìàòà íà Intracom Telecom èçïîëçâà íàáîð îò õîðèçîíòàëíè IoT êîìïîíåíòè, êàêòî è ìîùíè îòâîðåíè èíòåðôåéñè API, ÷ðåç êîèòî äà ñå óëåñíè îáìåíúò íà äàííè ìåæäó ðàçíîîáðàçíè äàò÷èöè è óñòðîéñòâà“, îáÿñíÿâàò îò êîìïàíèÿòà.

Ïëàòôîðìàòà å ïðèäðóæåíà îò ñðåäà çà îáåäèíåíî óïðàâëåíèå è êîíòðîë, êîÿòî îñèãóðÿâà íà åäíî ìÿñòî èíôîðìàöèÿ çà ñâúðçâàíèòå èíòåëèãåíòíè îáùèíñêè àêòèâè è äàâà âúçìîæíîñò çà ïúëåí ìîíèòîðèíã íà ñúñòîÿíèåòî è óïîòðåáàòà íà âñè÷êè ðåñóðñè. Îñâåí òîâà ñ íåéíà ïîìîù ñå ðàçïîçíàâàò ñèòóàöèè, ïðè êîèòî âúçíèêâàò ãðåøêè, è ñå îñúùåñòâÿâà öÿëîñòíî àâòîìàòèçèðàíå è îïòèìèçèðàíå íà ïðîöåñèòå.

Intracom Telecom ðàçðàáîòè èíòåãðèðàíîòî IoT ðåøåíèå, çà äà äàäå âúçìîæíîñò íà îáùèíèòå, äîñòàâ÷èöèòå íà óñëóãè è ïðåäïðèåìà÷èòå äà ðåàëèçèðàò ïðîåêòà çà óìåí ãðàä è äà ïîñòðîÿò ãðàäà íà áúäåùåòî“, êîìåíòèðà Íèêîñ Âåëåíöàñ, çàìåñòíèê-ãåíåðàëåí ìåíèäæúð íà áèçíåñ îòäåë „Óñëóãè“ â Intracom Telecom.

Îùå îò "Èíòåðíåò íà íåùàòà"
Èçáîð íà ðåäàêòîðà
ÅÒÈÊÅÒÈ:
MWC 2017Intracom Telecomèíòåëèãåíòåí ãðàäIoTñìàðò
ÍÀÉ-ÍÎÂÈ ÍÀÉ-×ÅÒÅÍÈ ÏÐÅÏÎÐÚ×ÀÍÈ
ÈÒ ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ


Ñëàéäøîó
ÈÍÒÅÐÂÞ
Ñòîÿí Äàìîâ, Tick42: Íå å íóæíî äà ñå èìèòèðàò ôóíêöèè íà ïðèëîæåíèÿÑòîÿí Äàìîâ, Tick42: Íå å íóæíî äà ñå èìèòèðàò ôóíêöèè íà ïðèëîæåíèÿ

Êîìïàíèèòå ïëàùàò îãðîìíè ñóìè çà ëèöåíçè íà êîìïîíåíòè, êîèòî ñå îïèòâàò äà íàïîäîáÿâàò äðóãè ïðèëîæåíèÿ, âìåñòî äà îïèòàò äà èíòåãðèðàò ïðèëîæåíèÿòà è äàííèòå ñè. Òîâà îáÿñíÿâà Ñòîÿí Äàìîâ, ñúîñíîâàòåë è ðúêîâîäèòåë íà ðàçâîéíàòà äåéíîñò íà...

äðóãè èíòåðâþòà
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
ÀÍÊÅÒÀ

Êàêâî ìèñëèòå çà FireFox OS?

Èíôîðìàöèÿ çà Âàñ

Âðúçêà ñ íàñ
ICT Media IDG.bg PC World Computerworld Networkworld CIO Áúëãàðèÿ CFO Áúëãàðèÿ Êàðèåðíà çîíà Ñúáèòèÿ
Íîâèíè Êàïèòàë Äíåâíèê Åâðîïà Êàðèåðè
Áèçíåñ Ïàçàðè Ðåãàë Ãðàäúò.bg Îäèò
Ðàçâëå÷åíèå Îíëàéí êíèæàðíèöà Ïðîåêò 1 Áàêõóñ Foton.bg
In English Bulgarian ICT Watch
Çà íàñ | Àóäèòîðèÿ | Ðåêëàìà | Êîíòàêòè | Îáùè óñëîâèÿ |
Äåéñòâèòåëíè ñîáñòâåíèöè íà íàñòîÿùîòî èçäàíèå ñà Èâî Ãåîðãèåâ Ïðîêîïèåâ è Òåîäîð Èâàíîâ Çàõîâ