Започва прием на нови кандидати за инженерната академия на Вистеон

Инженерите от най-големия развоен център на "Вистеон" отново започват прием на нови кандидати за проекта "Инженерна академия". Инициативата е директно свързана с нуждата на компанията от специалисти с инженерни профили, предимно с фокус върху дизайн на електроника и разработка на софтуер за автомобилната индустрия. Целта на академията е да ускори усвояването на базови знания за електрониката на вградени устройства.

Избраните участници ще имат възможността да преминат през теоретични обучения и практически упражнения, обхващащи: C/C++ development; Electronics and software for embedded systems; Data structures and algorithms; Object oriented design.

Всеки, който има базови познания в програмирането и алгоритмите може да кандидатства до средата на месец март. Академията е с продължителност от 4 месеца. На успешно завършилите я, "Вистеон" може да предложи стаж или трудов договор на позиция младши инженер.

От "Вистеон" добавят, че паралелно с академията стартират и стажантската си програма. През 2016 година над 70 стажанта са били включени във всички инженерингови отдели, като 90% от тях са получили предложение за назначение.