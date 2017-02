HP добави защита от уеб атаки към HP Sure Click

Все повече браузъри като Google Chrome предоставят инструменти тип „пясъчно сандъче“, за да блокират опитите на зловредените кодове да „се измъкнат“ от браузъра ви. Новата технология на HP Sure Click обаче предлага още нещо – хардуерно базирана сесия в браузъра, която ще стане стандартна функция в бъдещите персонални компютри на компанията.

Допълнителната технология, продължение на решението HP Sure Click, представи на конференцията на RSA 2017 HP. Новата версия на системата защитава потребителите от уеб базирани заплахи за сигурността. „HP работи в тясно сътрудничество с Bromium Inc., за да създаде решения, които помагат на организациите да се защитават от злонамерени и случайни заплахи, свалени без умисъл от мрежата след интернет активност на служители“, коментират от компанията. HP Sure Click ще бъде достъпен първо за модела HP EliteBookx360 1030 G2.

Прочетете още: HP обнови работната станция ZBook 15u

HP си сътрудничи с Bromium, производител на „виртуален хардуер“, за създаването на тази нова версия на Sure Click. Bromium смята, че виртуализацията може да бъде решение, което да защити компютрите, но създаването на истинска виртуална машина може да е доста тромаво,

Идеята е, че Sure Click ще се задейства, без да има нужда потребителят да се намесва. Когато потребител започне да сърфира чрез Internet Explrorer или Chromium, всеки посетен сайт задейства HP Sure Click, обяснява от HP Inc. Всеки път, когато потребител посети уебсайт, Sure Click предоставя малък виртуализиран слой между браузъра и останалата част от системата. Тази хардуерно базирана изолирана сесия на браузъра елиминира възможността един уебсайт да зарази други табове или самата система.

Според допитване до 400 ИТ директори, 68% казват, че нападателите са по-удовлетворени, когато потребителите по-трудно различават безопасните от опасните сайтове. Идеята на HP Sure Click е да облекчи отговорността на крайния потребител по отношение на компютъра. С HP Sure Click много oт видовете уеб атаки, произлизащи от посещения на сайтове по невнимание, в които може да се крие злонамерена или случайна заплаха, могат да бъдат автоматично предотвратени, твърдят от компанията.

“81% от мениджърите в областта на ИТ сигурността посочват незащитените уеб браузъри като основно атакуващо направление. Именно затова се налага организациите да се справят с тази непрекъснато еволюираща заплаха, коментира Чо, заместник-президент и генерален мениджър за комерсиалните компютри в отдел „Персонални системи“ на HP Inc. - Чрез партньорството с Brodium за създаването на HP Sure Click вече предлагаме изключителен хардуер, притежаващ сигурност за уеб браузъри като стандартна характеристика, даваща и на потребителите, и на бизнесите свободата да сърфират с увереност“.

HP Sure Click ще достъпен като стандартна характеристика на персоналните компютърни платформи Elite през втората половина на годината. Първоначално потребителите на Sure Click ще могат да ползват два браузъра Internet Explorer, който Microsoft се опитва да измести с Edge в Windows 10, и Chromium, версия с отворен код на Chrome.