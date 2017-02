Обявиха програмата с практически семинари на DISTREE EMEA 2017

Предстоящото 15-то издание на изложението DISTREE EMEA, което ще се проведе от 21 до 24 февруари в Монако, ще предлага и богат набор от практически семинари. Според организаторите тяхната цел е да събере на едно място директори на вендори и дистрибутори. На събитията ще изнесат презентации представители на Choice in eCommerce, CONTEXT, EHA, Game Advisor, GfK, Quadmark, Red Dolphin и Regent.

Всички посетители на DISTREE EMEA 2017 могат да се регистрират за сесии, които автоматично ще бъдат включени в техния личен календар от събития и срещи, достъпен на интернет страницата на изложението.

Прочетете още: Стартира онлайн гласуването за топ дистрибутори за DISTREE EMEA 2017

Подготвени са 11 тематични уъркшопа:

Consumer Tech Retail Around the World – консултантът Райън Маки ще представи най-новите концепции за търговия на дребно, както и модели, които революционализират продажбите в областта на потребителските технологии;

CONTEXT: A deep dive into VR, PC Gaming and Smart Home – ще бъдат представени данни от изследвания на CONTEXT, касаещи три критични области на растеж: умният дом, виртуалната реалност и PC геймингът;

EHA: European Consumer Survey Results – Европейската хардуерна асоциация (EHA) ще представи данни, покриващи девет страни от региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) и ще разгледа основните потребителски нагласи за 2017 г.;

Game Advisor: Games Growth & EMEA Channel Opportunity – Стефан Лампинен, управляващ директор в Game Advisor и бивш висш мениджър от компании като Electronic Arts, Nokia, Microsoft и Warner Bros ще представи бизнес възможностите, които предоставя геймингът в региона;

GfK: B2B - Building Winning Strategies – сесията ще хвърли светлина върху управлението на вериги за доставки и ще акцентира върху последните тенденции, които ще позволят на компаниите да оптимизират своя бизнес;

GfK: Gaming – ще предостави информация за ландшафта на игрални продукти, за периферните пазари и движещите сили в сегмента и ще помогне на компаниите да идентифицират нови възможности за растеж;

Online Marketplaces across the World – Оливер Протман, президент на Choice in eCommerce, ще разкаже за важността на онлайн магазини като Alibaba, Amazon, eBay и т.н. за съвременните канали за доставки на технологични продукти;

Quadmark: Driving Customer Experience through Consumer Channels – Майкъл Уайът от Quadmark ще идентифицира фундаменталните промени във веригите за доставки в EMEA, включващи фактори като увеличаващия се фокус върху потребителското изживяване;

Red Dolphin: Where Next for Wearables in 2017? – Лоран Еймард, съосновател и главен изпълнителен директор на Red Dolphin ще разкрие тенденции в областта на носимата електроника и прогнози за развитието на пазара в EMEA;

Regent: Insight into M&A Activities of the IT Sector – семинар фокусиран върху сливанията и придобиванията (M&A) в технологичната индустрия;