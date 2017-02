Владимир Койлазов - първият българин с награда Оскар

Българинът Владимир Койлазов получи най-престижната награда в киноиндустрията, връчвана от Американската академия за филмови изкуства и науки (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences), на 11 февруари в Лос Анджелис. Отличието е за цялостен принос в категорията „Научни и инженерни технологии“ за „оригиналната концепция, дизайн и прилагане на технологията V-Ray”, която е използвана в продукции като „Игра на тронове“ (Game of Thrones), „Доктор Стрейндж“ (Doctor Strange), „Дедпул“ (Deadpool) и много други.

„Бих искал да използвам възможността да благодаря на всички от екипа ни, с които през годините създадохме и усъвършенствахме V-Ray и без чиито усилен труд нямаше да постигнем този успех“, сподели Койлазов, който е главен технически директор и съосновател на софтуерната компания Chaos Group. „Огромна чест е да бъдем избрани за тази награда сред толкова достойни кандидати“, допълни Петър Митев, изпълнителен директор и съосновател на Chaos Group.

За разлика от филмовите номинации за Оскар, които се връчват за постижения за изминалата година, наградата за „Научни и инженерни технологии“ е демонстрация на утвърдени постижения в сферата на киното. Академията присъжда наградата на новатори, чиито „изобретения допринасят значително за качеството на кино-продукциите“.

Именно софтуерната програма V-Ray, разработена от българите в Chaos Group, е определена като усъвършенстваща 3D визуализациите в киното. Технологията помага на творци и дизайнери да създават фотореалистични изображения, неразличими от реалността, както и анимации и виртуална реалност. Доказателство за успеха на технологията V-Ray е приложението й в над 150 игрални филма от 2002 г. насам, включително „Господарка на злото“ (Maleficent), „Аватар“ (Avatar), „300: Възходът на една империя“ (300:Rise of an Empire) и много други.

Българското дружество Chaos Group е водеща световна компания в областта на технологиите за компютърна графика. В офиса на компанията в България работят над 200 специалисти. Chaos Group има офиси в САЩ, Япония и Корея.