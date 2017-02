Форумът за иновации Innovation Explorer Day ще се състои на 23.02.2017

Над 500 души използваха възможността за ранна регистрация („Early Bird“) за третото годишно издание на събитието Innovation Explorer. То се определя от организаторите му - агенцията за иновации Innovation Starter в партньорство с „Капитал“, като единственият международен форум у нас, посветен изцяло на иновациите.

На 23 февруари в Sofia Event Center на сцената ще застанат над 30 лектора и модератора, представители на водещи международни компании и академични общности, сред които Singularity University, The Arthur C. Clarke Center for Human Imagination, Microsoft, Tel Aviv University Entrepreneurship Center, Onwards, Eicon Enterprise Ignition, PwC, Mastercard, Climate-KIC и др.

За трета поредна година форумът предлага възможност за посетителите да видят и чуят някои от световните лидери в областта на иновациите, като международните гости са представители на 11 държави: САЩ, Израел, Кипър, Филипини, Швеция, Гърция, Франция, Англия, Норвегия, Сингапур и България.

Тази година организаторите от Innovation Starter обещават да провокират не само аудиторията, но и самите лектори, които ще дебатират по двойки на сцената, в духа на мотото на събитието: Innovation Wars. Debate For Tomorrow Today. Гостите на форума ще видят как се оборват митове за иновациите, представяния на нови методологии и технологии и ще разберат защо за компаниите е важно да имат истински, интересни и глобални истории, не само да правят иновации.

Innovation Explorer е събитие, посветено на това как се правят иновации и събира опита на глобалните лидери, креативните агенции, консултантите по иновации и представители на публичната сфера.