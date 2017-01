Давос: Изкуственият интелект трябва да допълня, а не да заменя хората

¬ъзгледите си по отношение на рол€та на изкуствени€ интелект изложиха ƒжини –омети, директор на IBM, и —ат€ Ќадела, директор на Microsoft, по време на дискуси€ в рамките на —ветовни€ икономически форум в ƒавос, Ўвейцари€. “ова стана н€колко часа след като –омети разказа за трите основни принципа, към които се придържа IBM при разработката на когнитивни.

ћакар и не толкова драматични и експресивни, в сравнение с трите закона за роботехниката на фантаста јйзък јзимов, принципите на IBM са все така призвани да предотврат€т потенциални вреди от предсто€щото широко проникване на изкуствен интелект в технологиите.

ѕрочетете още: »зкуствени€т интелект излезе от лабораториите и стигна до бизнеса

Ќа първо м€сто тр€бва да се разбира предназначението на тези технологии. «а IBM не тр€бва да става въпрос за избор между човек и машина. „Ќашата цел е в това да се допълва и обслужва всичко онова, което прав€т хората – за€ви –омети. – —ледващата стъпка е прозрачност. –азкажете на онези, които използват системата, че имат взаимоотношени€ с изкуствен интелект. –азкажете им, че системата се самообучава. ќбучават ли се експерти? акви данни се използват при тези процеси? ’ората тр€бва да съхран€т контрола си над такива системи.“

“рети€т принцип се състои в това, че на човек ще са му необходими нови навици за работа с когнитивни технологии.

„¬еро€тността, че н€кои работни места ще изчезнат действително съществува – признава –омети. – Ќо повечето от нас ще продължат напред, работейки с тези системи. » такива компании, като IBM, тр€бва да подсигур€т не само обучението на изкуствени€ интелект, но и това на хората. «а да се успее в такава среда не са задължителни н€какви изключителни способности. Ѕизнесът тр€бва да поддържа връзки с учебните заведени€. ƒайте им учебен план, необходим за вашата компани€, дайте им съответните насоки и можете да сте уверени, че завършващите ще зна€т това, което им тр€бва, за да ги вземете на работа.“

ъм аналогична гледна точка се придържа и от Microsoft. „»менно от нас зависи дали изкуствени€т интелект ще допълва ефективно възможностите, присъщи на хората“, посочи той.

ћеждувременно въпросът за отговорността на човека в тази сфера остава отворен, като досега. „“ова е една от най-трудните задачи, които сто€т пред нас – призна —ат€ Ќадела. – ак можете да отговар€те за алгоритми по взимане на решени€, ако тези алгоритми не се пишат от вас, а се формират на базата на обучени€?“

√лавни€т изпълнителен директор на Microsoft е съгласен, че е необходима прозрачност. —поред него в противен случай ще са необходими своеобразни „черни кутии“. “ук обаче сто€ въпроси като: ќт какви закони и етични норми се управл€ват тези „черни кутии“? »ли: ой носи отговорност?

ѕо думите на –омети върху т€х тр€бва да работи ц€лата »“ общност.

„Ќашата отговорност като ръководители, внедр€ващи тези технологии, се състои в това да осигур€ваме т€хното безопасно разпространение – подчерта т€. – ѕрограмата „Partnership on AI“ е един от примерите за това как »“ отрасълът поема рол€та на лидер.“

„Partnership on AI“ (или „Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society“ – „ѕартньорство за изкуствен интелект, в полза на хората и обществото“) е технологичен консорциум за създаване на добри практики в областта на изкуствени€ интелект и запознаване не обществото с тези технологии. “ой бе основан от Amazon, Facebook, Google и IBM в кра€ на септември 2016 г.