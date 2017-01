Предлагат използване на сърдечния ритъм като парола

Учени от Бингхемптънския университет в щата Ню-Йорк, САЩ, (State University of New York at Binghamton) считат, че сърдечният ритъм може да се използва за сигурен трансфер да данни от пациента до системи за е-здравеопазване. Изследователите предлагат да използват измерената електрическа активност на сърцето за шифроване медицински данни.

Идеята е следната: в бъдеще всички пациенти ще бъдат снабдени с носимо устройство, което непрекъснато ще събира данни или ще ги изпраща на личния лекар. Тъй като електрокардиограмите (ЕКГ) вече се използват за поставяне на диагнози (т.е. са известна информация), те могат да се използват повторно за намаляване на изчисленията за създаване на криптоключове при прехвърляне на събраните данни.

„Налице са много криптографски техники, но проблемът е, че те разчитат на сложни аритметични калкулации и генериране на произволни числа“ обяснява Жапенг Джин, коавтор на научна публикация, озаглавена „Стабилно и многократно използваемо ЕКГ-базирано разпознаване и криптографска схема за системи за е-здравеопазване“.

По думите на изследователя тези техники не могат да се използват на мобилни и носими устройства, тъй като биха изтощавали техните батерии много бързо.

Налице са и недостатъци на предлагания подход. Според Джин една от причините ЕКГ криптирането да не се използва масово е променливата природа на този показател, в сравнение с други биометрични данни. Ритъмът на сърцето се променя в зависимост от физическото натоварване и много други фактори. Възрастта и моментното здравословно състояние също оказват влияние.

„Сама по себе си ЕКГ не може да се използва за целите на биометричната автентиация, но може да бъде много ефективен спомагателен метод“, подчертава Джин.

Разпространението на технологията зависи от от готовността на пациентите да носят постоянно със себе си устройства, които да предават данни за тяхното здравословно състояние.