Графика: Страните с най-много банкомати за биткойни

Bitcoin вече се установи като алтернативно платежно средство в цифровия свят, макар и оспорвано от редица финансови регулатори и експерти. Но ако вече си събрал доста виртуални „монети“ и искаш да ги замениш за валута от реални свят? Или да си купиш биткойни, защото ти се струват по-добра инвестиция? Най-лесно това става през Bitcoin банкомат! Statista показва графика със страните, в които има най-голям брой инсталирани подобни машини. Покритието с Bitcoin банкомати е най-добро за живеещите в САЩ.

Графиката показва водещите 10 страни в света с най-голям брой инсталирани биткойн банкомати, както и проникването им по страни.

След САЩ, в която има над 550 такива банкомата следва другият водещ пазар в Северна Америка – Канада. В топ 10 попадат още 6 страни от Европа, включително Чешка република. Чак след това идва ред на Австралия и Япония.

В България също има Bitcoin банкомати - два на брой. По данни на Coin ATM Radar и двата са в София - единият е в Coffee Bar The White с лимит 4500 евро на ден, а вторият е в търговския център Интерпред, като там лимиите са по 5000 лв. на ден. В първия се събира такса за покупка и продажба в размер на 2%, а във вторият е възможа само покупка, като таксата е 4%.



