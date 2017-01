Платежният оператор БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ с две нови назначения

артови€т и платежен оператор „Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«“ јƒ об€ви две нови назначени€. ъм екипа на компани€та се присъедин€ват добре познатите експерти в » “ сектора расимир √еорчев и ≈лена “ошева.

расимир √еорчев зае позици€та директор „ орпоративни продажби“ на картови€ и платежен оператор „Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«“ јƒ. Ќеотдавна управленски€т екип на компани€та взе решение за раздел€не на търговски€ отдел на две нови дивизии – „ орпоративни продажби“ и „“ърговска мрежа“. “ази стъпка е част новата бизнес стратеги€ на „Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«“ јƒ, ко€то цели предлагането на оптимални услови€ както за корпоративните, така и за крайните клиенти на оператора.

Ќа позици€та директор „ орпоративни продажби“ расимир √еорчев ще отговар€ за търговските отношени€ на компани€та с нейните корпоративни клиенти, а именно банки, финансови институции и институции от публични€ сектор. —ред основните приоритети на екипа му са индивидуален подход и стратегическо консултиране, както в полза на организациите, така и в полза на техните потребители.

расимир √еорчев притежава близо 22 години търговски и управленски опит в международни »“ компании. ќт 1995 до 2000 г. е част от екипа на технологични€ гигант IBM, където изгражда и поддържа контактите с ключовите клиенти от банкови€ и публични€ сектор у нас. ¬ периода 2000 – 2009 г., отново в IBM, заема позици€та „ћениджър технологични услуги“. ќт 2009 до 2015 г. е мениджър „—истемна интеграц舓 първоначално в Siemens IT Solutions Ѕългари€, а при сливането на двете компании, става част от екипа на Atos IT Solutions and Services.

расимир √еорчев е магистър по „»нформационни технологии“ към —офийски€ университет „ лимент ќхридски“. ѕритежава диплома по мениджмънт от британски€ Henley College и диплома по математика от Hindu College в ƒелхи. ѕреминал е през редица специализации по управление на проекти, лидерство, управление и мотиваци€ на екипи, презентационни умени€ и продажби и др.

≈лена “ошева е нови€т маркетинг мениджър на картови€ и платежен оператор „Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«“. Ќа тази позици€ т€ ще отговар€ за развитието на основни€ бранд на компани€та, както и налагането и позиционирането на отделните й продуктови линии. ≈дна от приоритетните маркетинг задачи е ребрандирането на компани€та и продуктите й, което е част от новата бизнес стратеги€ на „Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«“. ≈лена ще управл€ва корпоративните комуникации, рекламната политика, както и корпоративната социална отговорност на оператора.

≈лена Tошева има 17 години опит в сферата на комуникациите. ѕреди да се присъедини към екипа на „Ѕќ–» ј-ЅјЌ —≈–¬»«“, в продължение на 2 години, е маркетинг мениджър на ’юлет-ѕакард за региона на ёгоизточна ≈вропа. ќт 2009 до 2015 г. заема позици€та мениджър „ћаркетинг и комуникации“ в ’юлет-ѕакард Ѕългари€ (Ќ–). ¬ периода 2006 – 2009 г. е старши съветник „¬ръзки с обществеността“ в Ѕ“ и vivatel, а 2003 до 2006 година - експерт „¬ръзки с обществеността“ в „Ќилана“ ќќƒ. ¬ продължение на три години работи в телевизионни€ и кабелен оператор ≈вроком.

≈лена е магистър по „¬ръзки с обществеността“ към ‘акултета по журналистика и масова комуникаци€ на —” „—в. лимент ќхридски“. ѕритежава бакалавърска степен по специалностите „»кономика на масмедиите” и „ћеждународен туризъм” от ”ниверситета за национално и световно стопанство (”Ќ——). «авършила е London School of PR и е преминала редица специализирани обучени€ по управление на събити€, публична реч, бизнес етикет и протокол, водене на преговори, мотиваци€ и др.