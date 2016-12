До края на месеца има отстъпки за регистрация за Expand Your Horizons

До 30 декември гостите на конференцията ИТ и бизнес конференцията Expand Your Horizons могат да се възползват от 40% отстъпка от цената за ранна регистрация, както и да поръчат подаръчен ваучер за участие.

Второто издание на ИТ и бизнес конференцията Expand Your Horizons 2017 ще се проведе на 23 и 24 февруари 2017 г. в Интер Експо Център. Форумът се организира от Ню Харайзънс България, част от независимата световна компания за ИТ обучения New Horizons.

Прочетете още: Конференцията Expand Your Horizons ще се проведе през февруари 2017 г.

Събитието ще събере над 300 гости от водещи компании – управители, ръководители на проекти и програми, бизнес анализатори, процесни мениджъри, ИТ мениджъри, ИТ специалисти, специалисти информационна сигурност и други. Програмата на конференцията е силно практически ориентирана и включва интерактивни лекции, уъркшоп сесии и дискусионни кръгове в две направления:

Технологично: Cloud миграция, автоматизация, виртуализация с KVM, сигурност на IoT, Governance of Enterprise IT, Data Center, SQL Server 2016 и други.

Бизнес: бизнес анализ, управление на проекти, управление на промяната, продуктов мениджмънт, PRINCE2®, Lean Six Sigma, Scrum, Agile, иновации и др.

Специален гост и лектор при откриването на конференцията ще бъде специалистът по информационна сигурност Шон Хана, академичен директор на ISACA Ирландия. В рамките на Expand Your Horizons 2017 Шон Хана ще проведе ексклузивен еднодневен майсторски клас на тема „Governance of Enterprise IT: How not be a Business Prevention Department“. Обучението е част от програмата на CGEIT на ISACA и е ориентирано към CIO, CISO и мениджъри информационна сигурност, които искат да изградят в компанията си бизнес-ориентирана програма за информационна сигурност и контрол и регулация на информационните технологии.

Официални партньори на събитието са IIBA Sofia, Дот Нет България, както и домакинът на конференцията – Интер Експо Център.