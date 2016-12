Новата семантична база данни GraphDB 8 на Онтотекст вече е на пазара

Осмата основна версия на своята семантична графова база данни GraphDB пусна на пазара българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ (Ontotext) - част от „Сирма Груп Холдинг“ АД. Системата се използва за управление на данните и създаване на по-богати връзки между тях от водещи международни организации. Новата осма версия е достъпна за свободно сваляне от уебсайта на компанията. GraphDB 8 дава на компаниите и организациите холистичен поглед върху данните, които генерират, позволявайки превръщането на всякакви типове данни в т. нар. свързани данни (linked data). По този начин те могат да се възползват от вече съществуващите информационни масиви, извличайки нови връзки и повече стойност от тях. В крайна сметка се получава цялостен 360 - градусов поглед върху съхраняваните в компанията данни.

“С GraphDB 8 правим нова стъпка при технологиите за управление на данни, улеснявайки клиентите ни да използват авангардни технологии като графови бази данни и семантичен софтуер. Осмата версия отразява нашия ангажимент да подкрепяме клиентите си по най-ефективния начин и да им помагаме да се позиционират успешно в епохата на знанието” - заяви Атанас Киряков, изпълнителен директор на „Онтотекст“.

GraphDB е предпочитаната семантична база данни от много водещи организации в сферата на медиите, издателския бизнес, науката, културното наследство, държавната администрация и много други сегменти, защото им позволява да използват пълноценно натрупаното знание, посочват от „Онтотекст“. Платформата е избрана от медийни групи като BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научни издателства като The ΙΕΤ, корпорации като AstraZeneca и Raytheon, както и институции като Националния архив на Великобритания и The British Museum.

