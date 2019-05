InterDigital и Qualcomm продължават да доставят технологии на Huawei

Американската компания InterDigital Wireless Inc. обяви в понеделник, че може да предостави лиценз за своята 5G мрежова технология на Huawei Technologies Co Ltd., въпреки забраната за продажба на чипове и софтуер на китайската телекомуникационна компания от страна на президента Доналд Тръмп. Според патентни адвокати Qualcomm Inc. също може да заеме тази позиция.

InterDigital и Qualcomm са двата най-големи американски притежатели на патенти за безжични мрежови технологии, включително на 5G мрежи, пуснати тази година в Китай. Миналата седмица, президентът Доналд Тръмп издаде заповед, ограничаваща възможностите на американските компании да продават технологии на Huawei, макар че в понеделник някои от тези ограничения бяха въведени само за срок от 90 дни.

InterDigital, която генерира приходи чрез разработването на безжични технологии и лицензиране на патенти за тях, обяви, че продължава да вярва, че може да постигне 5G споразумение с Huawei, защото законите за контрол на износа не обхващат публичните патенти, които нямат отношение към секретни технологии. „Добавянето на Huawei към забранителния списък не пречи на InterDigital да сключи договор за патентен лиценз с Huawei, тъй като нашите патенти обхващат технологии, които са публично достъпни и следователно са извън обхвата на законите за контрол на износа на САЩ”, категоричен е говорителят на InterDigital Патрик Ван де Виле пред Reuters.

За момента от Qualcomm отказват коментар. Патентни адвокати обаче смятат, че ситуацията при най-големия производител на чипове вероятно е същата. Освен от чиповете за по-евтините модели на Huawei, Qualcomm генерира голяма част от печалбите си на китайския пазар и от патентни лицензи. "Продавайки патенти на някого, това означава, че няма да го съдите, ако използва ваши технологии. Това не означава, че предавате някаква информация”, твърди Ерик Робинсън, бивш патентен адвокат на Qualcomm в Китай.

Huawei, третият най-голям доставчик на смартфони в света (втори през последното тримесечие), а също и основен доставчик на телекомуникационни съоръжения, е изключително важен клиент както за InterDigital, така и за Qualcomm. Китайската компания е формирала 14% от приходите на InterDigital през 2017 г. (последната, за която е налична статистика) или 533 млн. долара.

Иначе и двете американски компании водят лицензионни спорове с Huawei, свързани с 5G технологията. Huawei повдигна обвинение срещу InterDigital в Китай през януари, твърдейки, че компанията от Уилмингтън, Делауеър, се опитва да начислява твърде високи такси за своите патенти.

Qualcomm пък сключил патентна сделка с Huawei през 2014 г., но китайският технологичен гигант спря да плаща през 2017 г. Заради това Qualcomm очаква да получи 450 млн. долара в рамките на тази година.