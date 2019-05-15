10-è þáèëååí êàðèåðåí ôîðóì îðãàíèçèðà ÔÌÈ

Êàðèåðåí ôîðóì çà âñè÷êè ñòóäåíòè îðãàíèçèðà çà 10-à ïîðåäíà ãîäèíà Êàðèåðíèÿò öåíòúð íà ÔÌÈ êúì ÑÓ „Ñâ. Êë. Îõðèäñêè“. Òàçè ãîäèíà òîé ùå ñå ïðîâåäå íà 4 è 5 þíè 2019 ã. â ïàðêà íà ÔÌÈ, êàòî çàñåãà ó÷àñòèå ñà çàÿâèëè íàä 70 ôèðìè. Êðàéíèÿò ñðîê çà ðåãèñòðàöèÿ å äíåñ, 15 ìàé 2019 ã.
„Ïðåâúðíàëèòå ñå âå÷å â òðàäèöèÿ ôèíàíñîâè äàðåíèÿ íà ôèðìèòå òàçè ãîäèíà ùå ñå èçïîëçâàò çà ñòèïåíäèè è íàãðàäè çà ïîáåäèòåëè îò îëèìïèàäè è ñúñòåçàíèÿ, êàêòî è çà ïîîùðÿâàíå íà êàðèåðíîòî è àêàäåìè÷íîòî èì èçðàñòâàíå“, îáÿñíÿâàò îò Êàðèåðíèÿ öåíòúð. Îñâåí òîâà ñðåäñòâàòà ùå ñå èçïîëçâàò çà ïîäïîìàãàíå ñ ÷àñòè÷íè ñòèïåíäèè íà îäîáðåíèòå îò êîìèñèÿòà çà íîìèíèðàíå íà ñòóäåíòè çà îáó÷åíèå â ÷óæáèíà ïî ïðîãðàìèòå çà ìîáèëíîñò íà ÔÌÈ (ñúãëàñíî óñòàíîâåíèòå âúòðåøíè ïðàâèëà íà êîìèñèÿòà íà ÔÌÈ).
Ïðî÷åòåòå îùå: 67 ôèðìè ùå ó÷àñòâàò â Êàðèåðíèÿ ôîðóì íà ÔÌÈ
Ùå áúäàò îñúùåñòâåíè è ðàçëè÷íè ïðîãðàìè è èíèöèàòèâè, íàñî÷åíè êúì èçäèãàíå íà àâòîðèòåòà íà ÔÌÈ è ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“. Ïðåäâèæäà ñå ñúùî ôèíàíñèðàíå è îðãàíèçèðàíå íà îáðàçîâàòåëíè ïðîãðàìè è èíèöèàòèâè çà ñòóäåíòè, ìëàäè ó÷åíè è ó÷åíèöè â îáëàñòòà íà ìàòåìàòèêàòà è èíôîðìàòèêàòà, èíèöèàòèâè, ñâúðçàíè ñ êàðèåðíîòî ðàçâèòèå íà êîëåãèÿòà íà ÔÌÈ (âêëþ÷èòåëíî ñòóäåíòè); îðãàíèçèðàíå, ôèíàíñèðàíå è îñúùåñòâÿâàíå íà äðóãè äåéíîñòè.
Ôèðìèòå çàÿâÿâàò ñâîåòî ó÷àñòèå ÷ðåç ðåãèñòðàöèÿ.
Âúâ âðúçêà ñ 10-èÿ ðîæäåí äåí íà Êàðèåðíèÿ ôîðóì ÔÌÈ íà ÑÓ ùå íàãðàäè ñ áëàãîäàðñòâåíè ïëàêåòè 10 ôèðìè çà öÿëîñòíî ïîëçîòâîðíî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ÔÌÈ è íåãîâèÿ Êàðèåðåí öåíòúð ïðåç ãîäèíèòå, äîáàâÿò îðãàíèçàòîðèòå.
Áåçïðåöåäåíòíà ïðîèçâîäèòåëíîñò â íîâèòå ñóïåðáúðçè õ86 ñúðâúðè íà FUJITSUÈçêëþ÷èòåëíî áúðçè âúçìîæíîñòè çà îáðàáîòêà íà òðóäîåìêè è òåæêè çàäà÷è, êàêòî è íà íåâúîáðàçèìè äî ìîìåíòà êîëè÷åñòâà äàííè