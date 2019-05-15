Òîçè ñàéò èçïîëçâà áèñêâèòêè (cookies). Àêî æåëàåòå ìîæåòå äà íàó÷èòå ïîâå÷å òóê. Ðàçáðàõ
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Äèñêóñèè  •  Êàðèåðíà çîíà  •  Ñúáèòèÿ
Íîâèíè Íîâ áðîé Ïðèëîæåíèÿ ÈÒ Ïðîåêò Çà Íàñ PR Çîíà Ïðåäïðèåìà÷åñòâî Êàðèåðíà çîíà In English
COMPUTERWORLD | ÈÒ êàðèåðà
15 ìàé
2019
 
 

10-è þáèëååí êàðèåðåí ôîðóì îðãàíèçèðà ÔÌÈ

Íàä 70 ôèðìè ñà çàÿâèëè ó÷àñòèå âúâ ôîðóìà íà 4 è 5 þíè 2019 ã.

425 ïðî÷èòàíèÿ

Êàðèåðåí ôîðóì çà âñè÷êè ñòóäåíòè îðãàíèçèðà çà 10-à ïîðåäíà ãîäèíà Êàðèåðíèÿò öåíòúð íà ÔÌÈ êúì ÑÓ „Ñâ. Êë. Îõðèäñêè“. Òàçè ãîäèíà òîé ùå ñå ïðîâåäå íà 4 è 5 þíè 2019 ã. â ïàðêà íà ÔÌÈ, êàòî çàñåãà ó÷àñòèå ñà çàÿâèëè íàä 70 ôèðìè. Êðàéíèÿò ñðîê çà ðåãèñòðàöèÿ å äíåñ, 15 ìàé 2019 ã.

„Ïðåâúðíàëèòå ñå âå÷å â òðàäèöèÿ ôèíàíñîâè äàðåíèÿ íà ôèðìèòå òàçè ãîäèíà ùå ñå èçïîëçâàò çà ñòèïåíäèè è íàãðàäè çà ïîáåäèòåëè îò îëèìïèàäè è ñúñòåçàíèÿ, êàêòî è çà ïîîùðÿâàíå íà êàðèåðíîòî è àêàäåìè÷íîòî èì èçðàñòâàíå“, îáÿñíÿâàò îò Êàðèåðíèÿ öåíòúð. Îñâåí òîâà ñðåäñòâàòà ùå ñå èçïîëçâàò çà ïîäïîìàãàíå ñ ÷àñòè÷íè ñòèïåíäèè íà îäîáðåíèòå îò êîìèñèÿòà çà íîìèíèðàíå íà ñòóäåíòè çà îáó÷åíèå â ÷óæáèíà ïî ïðîãðàìèòå çà ìîáèëíîñò íà ÔÌÈ (ñúãëàñíî óñòàíîâåíèòå âúòðåøíè ïðàâèëà íà êîìèñèÿòà íà ÔÌÈ).

Ïðî÷åòåòå îùå: 67 ôèðìè ùå ó÷àñòâàò â Êàðèåðíèÿ ôîðóì íà ÔÌÈ

Ùå áúäàò îñúùåñòâåíè è ðàçëè÷íè ïðîãðàìè è èíèöèàòèâè, íàñî÷åíè êúì èçäèãàíå íà àâòîðèòåòà íà ÔÌÈ è ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“. Ïðåäâèæäà ñå ñúùî ôèíàíñèðàíå è îðãàíèçèðàíå íà îáðàçîâàòåëíè ïðîãðàìè è èíèöèàòèâè çà ñòóäåíòè, ìëàäè ó÷åíè è ó÷åíèöè â îáëàñòòà íà ìàòåìàòèêàòà è èíôîðìàòèêàòà, èíèöèàòèâè, ñâúðçàíè ñ êàðèåðíîòî ðàçâèòèå íà êîëåãèÿòà íà ÔÌÈ (âêëþ÷èòåëíî ñòóäåíòè); îðãàíèçèðàíå, ôèíàíñèðàíå è îñúùåñòâÿâàíå íà äðóãè äåéíîñòè.

Ôèðìèòå çàÿâÿâàò ñâîåòî ó÷àñòèå ÷ðåç ðåãèñòðàöèÿ.

Âúâ âðúçêà ñ 10-èÿ ðîæäåí äåí íà Êàðèåðíèÿ ôîðóì ÔÌÈ íà ÑÓ ùå íàãðàäè ñ áëàãîäàðñòâåíè ïëàêåòè 10 ôèðìè çà öÿëîñòíî ïîëçîòâîðíî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ÔÌÈ è íåãîâèÿ Êàðèåðåí öåíòúð ïðåç ãîäèíèòå, äîáàâÿò îðãàíèçàòîðèòå.

Îùå îò "ÈÒ êàðèåðà"
ÅÒÈÊÅÒÈ:
ÔÌÈÊàðèåðåí ôîðóìñòàæñòóäåíòè
ÍÀÉ-ÍÎÂÈ ÍÀÉ-×ÅÒÅÍÈ ÏÐÅÏÎÐÚ×ÀÍÈ
Ôèðìèòå ïðåäñòàâÿò
Áåçïðåöåäåíòíà ïðîèçâîäèòåëíîñò â íîâèòå ñóïåðáúðçè õ86 ñúðâúðè íà FUJITSU

Áåçïðåöåäåíòíà ïðîèçâîäèòåëíîñò â íîâèòå ñóïåðáúðçè õ86 ñúðâúðè íà FUJITSU

Èçêëþ÷èòåëíî áúðçè âúçìîæíîñòè çà îáðàáîòêà íà òðóäîåìêè è òåæêè çàäà÷è, êàêòî è íà íåâúîáðàçèìè äî ìîìåíòà êîëè÷åñòâà äàííè

Ñëàéäøîó
ÈÍÒÅÐÂÞ
Ðåé Î’Ôàðúë, VMware: Ñâåòúò íà îáëàöèòå ùå å õèáðèäåíÐåé Î’Ôàðúë, VMware: Ñâåòúò íà îáëàöèòå ùå å õèáðèäåí

Òåõíè÷åñêèÿò äèðåêòîð íà êîìïàíèÿòà å óâåðåí, ÷å ïóáëè÷íèòå óñëóãè íÿìà äà çàìåíÿò ñîáñòâåíèòå ñúðâúðè.

äðóãè èíòåðâþòà
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
ÀÍÊÅÒÀ

Êàêâî ìèñëèòå çà FireFox OS?

Èíôîðìàöèÿ çà Âàñ

Âðúçêà ñ íàñ
ICT Media IDG.bg PC World Computerworld Networkworld CIO Áúëãàðèÿ CFO Áúëãàðèÿ Êàðèåðíà çîíà Ñúáèòèÿ
Íîâèíè Êàïèòàë Äíåâíèê Åâðîïà Êàðèåðè
Áèçíåñ Ðåãàë Îäèò
Ðàçâëå÷åíèå Áàêõóñ
In English Bulgarian ICT Watch
Çà íàñ | Àóäèòîðèÿ | Ðåêëàìà | Êîíòàêòè | Îáùè óñëîâèÿ | Äåêëàðàöèÿ çà ïîâåðèòåëíîñò | Ïîëèòèêà çà áèñêâèòêè |
Äåéñòâèòåëíè ñîáñòâåíèöè íà íàñòîÿùîòî èçäàíèå ñà Èâî Ãåîðãèåâ Ïðîêîïèåâ è Òåîäîð Èâàíîâ Çàõîâ