Какво блокира развитието на блокчейн технологиите?

Почти всеки втори от шефовете на компании смята, че регулирането на блокчейн е най-голямата пречка пред разгръщането на пълния потенциал на технологията. Около една четвърт от респондентите в анкета на PwC от септември 2018 г. твърдят, че липсата на доверие сред потребителите има най-голямо значение за малкия мащаб на проникване. Блокчейн използва криптография, за да свърже в една последователна верига записите, създавайки транзакционна верига от данни, която трудно може да бъде хакната.

Компаниите от почти всяка индустрия бързат да се възползват от ползите от явлението блокчейн, като много от тях се стремят да внедрят свои собствени версии на технологията и криптовалута. Финансовият сектор „държи“ над 60% от пазарната стойност на блокчейн в света през 2018 г., но технологията се е разпространила до почти всяка индустрия - от здравеопазването до селското стопанство.

Инвестициите в блокчейн вече започват да получават по-голямо внимание от страна на инвеститорите, като през 2018 г. фирмите, фокусирани върху тези технологии, са получили общо 3,9 милиарда долара. До 2022 г. се очаква инвестициите в тази област да достигнат $11,7 милиарда.

Както показва друга графика на сайта Statista.com, през 2018 г. рисковите капиталовложения са „потекли по-пълноводно“ към компаниите, разработващи тези технологии. И докато през 2017 г. инвестициите са били в рамките на $1 милиард, то през миналата година, те са скочили на почти $4 милиарда.

