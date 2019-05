Кой колко инвестира в изкуствен интелект?

В периода от 2018 до 2019 г. пазарът на системи с изкуствен интелект се очаква да нарасне със 154%, достигайки общо $14,7 млрд. Част от този растеж се дължи на компании като Amazon, които вложиха огромни ресурси в тези технологии, но най-голям принос са развитието имат стартиращите фирми.

Според сайта index.co, има няколко открояващи се лидери по отношение на инвестициите в изкуствен интелект. Intel Capital е инвестирал в 51 AI венчър фирми, а 500 Startups са вложили парите си в 45 инвестиции. Други известни инвестиционни фирми като Y Combinator, са подкрепили 32 стартъпи, ориентирани към изкуствения интелект (AI). Тези компании работят върху софтуера, който трябва да се справя с обработката на естествения език, машинното обучение, разпознаване на реч, задълбочено учене, както и цялостното развитие, свързано с изкуствения интелект.

В тази сфера се случват и редица придобивания, основно от страна на големите играчи. През април 2019 г. Amazon придоби Canvas Technology, работеща в сферата на автоматизираните роботи за доставка на стоки. В началото на април Accenture погълна Droga5, а през февруари Palo Alto Networks даде $560 млн. за Demisto. През тази година Amazon добави в портфолиото си още няколко стартиращи AI фирми, включително Eero в началото на февруари, и CloudEndure през януари за $250 милиона. В средата на 2018 г. Amazon даде 1 милиарда долара за онлайн фармацевта PillPack.

Accenture инвестира през 2018 г. в Mindtribe и Pillar Technology, както и в Intrigo Systems. Intel пък си купи Vertex.AI.

