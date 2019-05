Ново търговско напрежение между САЩ и Китай разклати технологичния сектор

Нарастващото напрежение в търговските отношения между САЩ и Китай се отразявa негативно на американските борси, тъй като поставя на карта глобалния икономически растеж и отблъскват инвеститорите от по-рисковите активи.

Във вторник, Dow Jones отбеляза най-големия си дневен спад за годината, а S&P 500 и Nasdaq третият си по големина. До тази ситуация се стигна, след като късно в понеделник търговският представител на САЩ Робърт Лайтизер и министърът на финансите Стивън Мнучин обявиха, че Китай е отстъпил от ангажиментите, поети по време на последните търговски преговори. Тези коментари последваха неочакваното изявление на президента Доналд Тръмп в неделя, че ще повиши митата за китайски стоки на стойност 200 млрд. долара от 10% на 25%. В отговор, Пекин обяви във вторник, че китайският вицепремиер Лиу Хи ще посети САЩ в четвъртък и петък за нов кръг търговски преговори. Ако не бъде постигнато споразумение, завишените нива трябва да влязат в сила от петък.

Изказванията на американската администрация пораждат загриженост сред големите инвеститори, че търговските преговори между двете страни биха могли да отнемат много повече време, отколкото се смяташе доскоро. "Седмица след седмица чувахме, че има напредък в преговорите и че ще бъде постигната сделка", коментира Кейт Уорн, инвестиционен стратег в Edward Jones, като добавя, че сега става ясно, че очакванията са съвсем различни.

Инвеститорите са загрижени, че ако бъдат наложени допълнителни мита, това може да се отрази изключително негативно на веригите за доставки и цялостния икономическия растеж.

Индустриалните и технологичните акции отбелязват най-голям спад във всички 11 основни сектора на S&P 500, като единствено при комуналните услуги и енергетиката той е под 1%. Акциите на Boeing Co, най-големият американски износител за Китай, се понижават с 3.9%, а тези на Caterpillar Inc. с 2.3%. Ценните книжа на Microsoft регистрират отстъпление с 2,1%, a на Apple Inc. с 2,7%.