Èçíåíàäà: Çóêúðáúðã ïðåâðúùàë äàííèòå â äîëàðè

Ãëàâíèÿò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Facebook Ìàðê Çóêúðáúðã å ïðîâåë ðåäèöà äèñêóñèè ñ âèñøè ðúêîâîäèòåëè íà êîìïàíèÿòà îòíîñíî ïðîäàæáàòà íà äàííè íà ïîòðåáèòåëèòå íà ñîôòóåðíè ðàçðàáîò÷èöè, êàòî êîìïàíèÿòà ñå ñòðåìè äà êîíñîëèäèðà ìîùòà ñè è äà óíèùîæè êîíêóðåíòèòå.
Îêîëî 7000 ñòðàíèöè êîíôèäåíöèàëíè äîêóìåíòè ïîêàçâàò, ÷å Çóêúðáúðã è òîï ìåíèäæúðèòå ñà îáìèñëÿëè ðàçíîîáðàçíè îïöèè äà ñúáèðàò òàêñè îò ðàçðàáîò÷èöèòå, êîèòî èñêàò äîñòúï äî äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà Facebook â îïèò äà óâåëè÷àò ïðèõîäèòå. Facebook íåïðåêúñíàòî äàâà ãàðàíöèè, ÷å íèêîãà íÿìà äà ïðîäàäå äàííèòå íà ñâîèòå êëèåíòè, íî âúòðåøíèòå å-ïèñìà, ñúîáùåíèÿòà è ïðåçåíòàöèèòå íà PowerPoint ïîêàçâàò, ÷å êîìïàíèÿòà å „ïðèðàâíèëà“ äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå êúì äîëàðè.
Ïðî÷åòåòå îùå: Facebook ñ íåðåãëàìåíòèðàí äîñòúï äî èìåéë àêàóíòèòå íà ìíîãî ïîòðåáèòåëè
Ðàçêðèòèòå äîêóìåíòè, êîèòî ñà âèäåíè îò Computer Weekly, NBC â ÑÀÙ è ãåðìàíñêàòà Süddeutsche Zeitung, ðàçêðèâàò, ÷å:
Äîêóìåíòèòå ïîêàçâàò, ÷å Çóêúðáúðã, ãëàâíèÿò îïåðàòèâåí äèðåêòîð (COO) Øåðèë Ñàíäáåðã è äðóãè âèñøè ðúêîâîäèòåëè íà Facebook ñà ïëàíèðàëè â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ãîäèíè êàê äà êîíòðîëèðàò êîíêóðåíòèòå è äà êîíñîëèäèðàò ñèëàòà íà ñîöèàëíàòà ìðåæà.
Ñúùåâðåìåííî ñîöèàëíàòà ìðåæà èçïîëçâà òåìàòà çà ïîâåðèòåëíîñòòà, çà äà îáÿñíè ïðîìåíèòå â ïëàòôîðìàòà íà Facebook, êîèòî áèõà ïðåêúñíàëè äîñòúïà äî äàííè çà íÿêîè ðàçðàáîò÷èöè íà ñîôòóåð, íî ïðåäëàãà ïðåôåðåíöèàëíè ñäåëêè íà äðóãè.
Çóêúðáúðã ðàçðàáîòè ïëàíîâå çà òàêñóâàíå íà ðàçðàáîò÷èöèòå çà äîñòúïà èì äî äàííè â îòãîâîð íà êàòàñòðîôàëíîòî IPO íà Facebook. Òå âêëþ÷âàò ïðåäëîæåíèÿ çà òàêñóâàíå çà äîñòúï äî ïðèëîæíèÿ ïðîãðàìåí èíòåðôåéñ (API), êàòî íàñòîÿâà, ÷å ðàçðàáîò÷èöèòå ñà ïðîäàâàëè äàííèòå íà ñâîèòå ñîáñòâåíè ïîòðåáèòåëè îáðàòíî íà Facebook.
Èç÷èñëåíèÿòà íà ñëóæèòåëè íà Facebook ïîêàçâàò òî÷íî êîëêî êîìïàíèÿòà ìîæå äà ñå ñïå÷åëè îò ðàçðàáîò÷èöèòå, ïîëó÷èëè äîñòúï äî äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà Facebook:
Áåçïðåöåäåíòíà ïðîèçâîäèòåëíîñò â íîâèòå ñóïåðáúðçè õ86 ñúðâúðè íà FUJITSUÈçêëþ÷èòåëíî áúðçè âúçìîæíîñòè çà îáðàáîòêà íà òðóäîåìêè è òåæêè çàäà÷è, êàêòî è íà íåâúîáðàçèìè äî ìîìåíòà êîëè÷åñòâà äàííè