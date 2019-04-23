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COMPUTERWORLD | Èíòåðíåò
23 àïð
2019
 
 

Èçíåíàäà: Çóêúðáúðã ïðåâðúùàë äàííèòå â äîëàðè

Øåôúò íà Facebook å åêñïëîàòèðàë ëè÷íèòå äàííè, ñïîäåëÿíè îò ïîòðåáèòåëèòå, çà äà ïðåâúðíå Facebook â íàé-ãîëÿìàòà ñîöèàëíà ìðåæà, íî âúòðåøíèòå äîêóìåíòè ïîêàçâàò, ÷å ëè÷íàòà íåïðèêîñíîâåíîñò íå ñå îòíàñÿ äî ðúêîâîäèòåëèòå.

229 ïðî÷èòàíèÿ

Ãëàâíèÿò èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà Facebook Ìàðê Çóêúðáúðã å ïðîâåë ðåäèöà äèñêóñèè ñ âèñøè ðúêîâîäèòåëè íà êîìïàíèÿòà îòíîñíî ïðîäàæáàòà íà äàííè íà ïîòðåáèòåëèòå íà ñîôòóåðíè ðàçðàáîò÷èöè, êàòî êîìïàíèÿòà ñå ñòðåìè äà êîíñîëèäèðà ìîùòà ñè è äà óíèùîæè êîíêóðåíòèòå.

Îêîëî 7000 ñòðàíèöè êîíôèäåíöèàëíè äîêóìåíòè ïîêàçâàò, ÷å Çóêúðáúðã è òîï ìåíèäæúðèòå ñà îáìèñëÿëè ðàçíîîáðàçíè îïöèè äà ñúáèðàò òàêñè îò ðàçðàáîò÷èöèòå, êîèòî èñêàò äîñòúï äî äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà Facebook â îïèò äà óâåëè÷àò ïðèõîäèòå. Facebook íåïðåêúñíàòî äàâà ãàðàíöèè, ÷å íèêîãà íÿìà äà ïðîäàäå äàííèòå íà ñâîèòå êëèåíòè, íî âúòðåøíèòå å-ïèñìà, ñúîáùåíèÿòà è ïðåçåíòàöèèòå íà PowerPoint ïîêàçâàò, ÷å êîìïàíèÿòà å „ïðèðàâíèëà“ äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå êúì äîëàðè.

Ïðî÷åòåòå îùå: Facebook ñ íåðåãëàìåíòèðàí äîñòúï äî èìåéë àêàóíòèòå íà ìíîãî ïîòðåáèòåëè

Ðàçêðèòèòå äîêóìåíòè, êîèòî ñà âèäåíè îò Computer Weekly, NBC â ÑÀÙ è ãåðìàíñêàòà Süddeutsche Zeitung, ðàçêðèâàò, ÷å:

  • Facebook íåïðåêúñíàòî êàçâà, ÷å íå ïðîäàâà äàííèòå íà ñâîèòå êëèåíòè, íî Çóêúðáúðã è äðóãè ðúêîâîäèòåëè íà Facebook îò ãîäèíè äèñêóòèðàò êàê äà ãè ìîíåòèçèðàò.
  • Ñëóæèòåëèòå íà Facebook ñà ñå îïëàêàëè, ÷å äàííèòå íà êëèåíòèòå è òåõíèòå ñîáñòâåíè äàííè ñà âèäèìè çà äðóãèòå, ñëåä êàòî ñà èçáðàëè äà ãî çàïàçÿò êàòî ëè÷íè è íåâèäèìè çà îñòàíàëèòå.
  • Ñëåä êàòàñòðîôàëíîòî ïúðâîíà÷àëíî ïóáëè÷íî ïðåäëàãàíå (IPO), ðúêîâîäèòåëèòå íà Facebook ïðåäëîæèõà íîâ ïëàí çà ïå÷åëåíå íà ïàðè, íàðå÷åí „Äàííè çà äîëàðè“.
  • Facebook å ïðåäëîæèë ñïåöèàëíè ñäåëêè çà ñïîäåëÿíå íà äàííèòå ñ ïðèÿòåëè íà Ìàðê Çóêúðáúðã è Øåðèë Ñàíäáåðã, ñðåä êîèòî ñà Netflix, Dropbox, Spotify è Foursquare.
  • Ñîöèàëíàòà ìðåæà çàïî÷íà äà îðÿçâà äîñòúïà íà êîíêóðåíòèòå äî äàííèòå âúâ Facebook, âêëþ÷èòåëíî ïðèëîæåíèÿ êàòî MessageMe, ñëåä êàòî ïúðâîíà÷àëíî îáåùà íà ðàçðàáîò÷èöèòå „ðàâíè óñëîâèÿ“.
  • PR åêèïúò íà Facebook ðàçãúðíà ïëàíîâå çà îãðàíè÷àâàíå íà äîñòúïà íà òðåòè ñòðàíè äî äàííè êàòî ñòúïêà êúì çàùèòà íà ëè÷íàòà íåïðèêîñíîâåíîñò, íî âúòðåøíèòå äîêóìåíòè ðàçêðèâàò, ÷å òîâà å ñâúðçàíî ïðåäèìíî ñ óâåëè÷àâàíåòî íà ïðèõîäèòå íà Facebook.
  • Ñëóæèòåëèòå íà Facebook èçðàçèõà çàãðèæåíîñò îòíîñíî ïðåäëîæåíèòå ïðîìåíè â ñòðàòåãèÿòà íà êîìïàíèÿòà çà ñîöèàëíè ìåäèè, êàòî ÿ îïðåäåëèõà êàòî „íååòè÷íà“.

Äîêóìåíòèòå ïîêàçâàò, ÷å Çóêúðáúðã, ãëàâíèÿò îïåðàòèâåí äèðåêòîð (COO) Øåðèë Ñàíäáåðã è äðóãè âèñøè ðúêîâîäèòåëè íà Facebook ñà ïëàíèðàëè â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ãîäèíè êàê äà êîíòðîëèðàò êîíêóðåíòèòå è äà êîíñîëèäèðàò ñèëàòà íà ñîöèàëíàòà ìðåæà.

Ñúùåâðåìåííî ñîöèàëíàòà ìðåæà èçïîëçâà òåìàòà çà ïîâåðèòåëíîñòòà, çà äà îáÿñíè ïðîìåíèòå â ïëàòôîðìàòà íà Facebook, êîèòî áèõà ïðåêúñíàëè äîñòúïà äî äàííè çà íÿêîè ðàçðàáîò÷èöè íà ñîôòóåð, íî ïðåäëàãà ïðåôåðåíöèàëíè ñäåëêè íà äðóãè.

Çóêúðáúðã ðàçðàáîòè ïëàíîâå çà òàêñóâàíå íà ðàçðàáîò÷èöèòå çà äîñòúïà èì äî äàííè â îòãîâîð íà êàòàñòðîôàëíîòî IPO íà Facebook. Òå âêëþ÷âàò ïðåäëîæåíèÿ çà òàêñóâàíå çà äîñòúï äî ïðèëîæíèÿ ïðîãðàìåí èíòåðôåéñ (API), êàòî íàñòîÿâà, ÷å ðàçðàáîò÷èöèòå ñà ïðîäàâàëè äàííèòå íà ñâîèòå ñîáñòâåíè ïîòðåáèòåëè îáðàòíî íà Facebook.

Èç÷èñëåíèÿòà íà ñëóæèòåëè íà Facebook ïîêàçâàò òî÷íî êîëêî êîìïàíèÿòà ìîæå äà ñå ñïå÷åëè îò ðàçðàáîò÷èöèòå, ïîëó÷èëè äîñòúï äî äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà Facebook:

  • Ãîäèøíà òàêñà çà ðàçðàáîò÷èê çà âñÿêî ïðèëîæåíèå: $17 ìèëèîíà (îò 170 000 ïðèëîæåíèÿ ïî $100 íà ïðèëîæåíèå).
  • Ãîäèøíè òàêñè çà „âúçñòàíîâÿâàíå“ çà äîñòúï äî äàííèòå íà ïîòðåáèòåëèòå íà Facebook ïðåç API: $160 ìèëèîíà.
  • Ðàáîòà ñ íàä 16 ðàçðàáîò÷èöè çà èíòåãðèðàíå íà èçæèâÿâàíèÿòà âúâ Facebook â òåõíèòå ïëàòôîðìè: $1,6 ìèëèîíà.
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Ñëàéäøîó
ÈÍÒÅÐÂÞ
Ìàðòèí Ðàéõëå: R&M ðàçâèâà áèçíåñà ñè ñ èíîâàòèâíè è êà÷åñòâåíè ðåøåíèÿÌàðòèí Ðàéõëå: R&M ðàçâèâà áèçíåñà ñè ñ èíîâàòèâíè è êà÷åñòâåíè ðåøåíèÿ

2018 ã. å íàé-äîáðàòà ãîäèíà çà áèçíåñà íà êîìïàíèÿòà, ðàçðàáîòâàùà è ïðîèçâåæäàùà ñèñòåìè ñ øâåéöàðñêî êà÷åñòâî âå÷å 55 ãîäèíè, çàÿâè Ìàðòèí Ðàéõëå, åäèí îò ñúñîáñòâåíèöèòå íà Reichle& De-Massari (R&M)

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