Швейцарската ALSO придоби българския ИТ дистрибутор Солитрон

Ѕазираната в Ўвейцари€ група ALSO Holding AG придобива —олитрон Ѕългари€, един от най-големите български дистрибутори на »“ продукти и услуги с пазарен д€л над 30%, об€виха в съвместно съобщение до пресата двете компании. ÷ената на сделката не се съобщава, но с тази сделка ALSO продължава да разшир€ва своето присъствие в »зточна ≈вропа. ¬ кра€ на миналата година ALSO подаде оферта за закупуване и на полски€ »“ дистрибутор ABC Data, опериращ на 6 източноевропейски пазари, включително „ешка република, —ловаки€, Ћитва, Ћатви€, ≈стони€, –умъни€ и ”нгари€.

„—олитрон Ѕългари€ е един от най-успешните и най-големи дистрибутори в Ѕългари€, с пазарен д€л от над 30% и непрекъснат ръст през последните шест години, за€в€ва по повод сделката √уставо ћьолер-’ергт, главен изпълнителен директор на ALSO Holding AG. - — придобиването изпратихме още един силен сигнал за нашата експанзи€ в »зточна ≈вропа. ато дистрибутор на решени€ компани€та не само предлага хардуер и софтуер, но и притежава компетентност за първокласни услуги. ѕо този начин —олитрон подкреп€ амбици€та ни да станем водещ дистрибутор на ц€лостни решени€ в ≈вропа за нашите партньори“, допълва ћьолер-√ергт.

ќборотът на —олитрон Ѕългари€ е около 110 милиона евро, като за период 2011 до 2018 г. компани€та усп€ да утрои приходите си. — над 120 служители —олитрон предлага продукти и решени€ на повече от 50 водещи световни производители, както и свои комплексни услуги, консултации и обучение на дилърите.

„ќт 2015 г. Ѕългари€ е един от шампионите на ≈вропа по отношение на темповете на растеж и със силното си развитие се стреми към по-нататъшно намал€ване на икономическата разлика с другите държави-членки на ≈—. »ндустриалното развитие играе важна рол€ в този процес, а за него са необходими и нови технологии, коментират решението си за инвестици€ именно у нас от ALSO Holding. - ѕродължителни€т висок ръст на —олитрон Ѕългари€ отраз€ва това развитие. — утро€ване на продажбите само за 7 години компани€та използва много добре възможностите си на пазара. ¬исоки€т пазарен д€л от над 30% е също добра основа за утилизиране на икономическото развитие на страната”, добав€т от ALSO.

—лед придобиването на —олитрон, което също тр€бва да бъде одобрено от регулаторните органи, ALSO ще засили позициите си на многообещаващите източноевропейски пазари и в същото време щ осигури конкурентно предимство и иновативна сила на дистрибутора. ABC Data пък има оборот от над 1,08 млрд. евро за 2017 г., като акциите й се търгуват на борсата във ¬аршава.

—лед приключване на двете ключови придобивани€ (на —олитрон и на ABC DATA) ALSO ще бъде представена в почти всички страни от »зточна ≈вропа с изключение на –уси€. ќбемът на »“ пазара в тези страни е общо около 30 милиарда евро, което дава обещаващи перспективи за растеж на водещи€ дистрибутор на ц€лостни решени€, добав€т от швейцарски€ холдинг. “ой вече предлага хардуер, софтуер и »“ услуги от 550 световни производители, като бро€т на дилърите му е над 100 хил€ди. ALSO е представена в 18 европейски страни и през 2018 г. има около 4000 служители, а генерираните общи продажби са за около 9,2 милиарда евро. √лавни€т акционер на ALSO Holding AG е германската Droege Group, независима консултантска и инвестиционна компани€, собственост изц€ло на семейство Droege.