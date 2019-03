Игрите през облака ще растат експоненциално

ѕрез миналата седмица Google об€ви, че нахлува мощно в света на облачните игри чрез сво€та услуга Stadia. ќблачно базираните игри разчитат на сървъри, на които работи геймърската услуга, а не се използват високопроизводителни компютри, разположени при потребител€. »грачът „стриймва“ видеоиграта към облака, а това му позвол€ва да получи достъп до играта от вс€ко м€сто и през вс€ко устройство – от телефон до компютър и телевизор.

ќт бизнес гледна точка предостав€нето на игри от облака дава възможност за много по-гол€ма ангажираност и по-големи печалби в изключително интензивни€ св€т на облачните изчислени€, който в дългосрочен план предлага много гол€ма мащабируемост (а това е важно за огромни€ брой играчи на н€кои заглави€ от цели€ св€т), както и ценова ефективност.

ѕрез 2017 г. сайтът Statista направи оценка на глобални€ пазар на облачни изчислени€, ко€то се доближава до $45 милиона. —амо след 6 години този пазар ще е на стойност поне $450 милиона, или 900 процента ръст за периода 2017 до 2023 година, пак по оценка на Statista.

ѕрез следващите 5 години за индустри€та ще бъде жизненоважно да развие тези услуги. Microsoft, Amazon и Nvidia разработват собствени облачни геймърски услуги. —лед об€вената от Google новина, се по€виха слухове за възможна облачна геймърска услуга на супермаркетите Walmart.

