Apple печели от услуги колкото от iPhone

Следващият понеделник Apple организира специално събитие, но още преди него компанията обяви актуализации на повечето си основни продукти, включително на iMac, iPad Air, iPad mini и AirPods. Във всички е реализирано сериозно надграждане, но нито едно не си заслужава да бъде показано на сцената на събитието в понеделник, 25 март, което явно ще бъде фокусирано върху услугите. Отдавна се говори, че именно тогава Apple ще представи абонаментна услуга за видео и новини, подсилвайки основния си източник на приходи.

Сегментът с услугите на Apple възлиза на $37 млрд. за фискалната 2018 г. (което приключи на 29 септември 2018 г.), което го прави вторият най-печеливш бизнес в общите приходи на компанията след „дойната крава“ iPhone, която осигурява 63% от общите продажби.

Чрез услугите Apple Music, Apple Pay, iTunes и App Store, а също така iCloud и Apple Care, бизнесът на Apple с цифрови услуги се превърна в мощен източник на печалба през последните години. Този бизнес се удвои от $16,1 млрд. през 2013 г. до над $37 милиарда през 2018 г. Амбициите на компанията са този растеж да продължи, като шефовете на Apple заявиха, че планираната нова амбицизна цел е да постигнат през 2021 г. $50 милиарда.

Същевременно продуктът, с който компанията започна своя поход към бизнеса - iMac, бе обновен през тази седмица. Новите компютри са с по-мощни процесори и нови графични чипове, които обещават 2,4 пъти по-голяма производителност.

Въпреки че пускането на първия iMac през 1998 г. маркира началото на втория поход на Стив Джобс начело на компанията, линията Mac осигурява все по-малко на компанията, която вече е с една от най-високите пазарни капитализации.

Според графиката на Statista.com, Mac компютрите постепенно губят значението си за Apple, тъй като компанията представя един след друг нови „блокбъстър“ продукти - iPod, iPhone и iPad.

