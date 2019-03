The Wall Street Journal се включва към новата абонамента услуга за новини на Apple

The Wall Street Journal планира да се присъедини към новата платена абонаментна услуга за новини на Apple, пише The New York Times. Другите големи издания, включително The New York Times и The Washington Post, са се отказали да участват, съобщават анонимни източници.

Apple и The Wall Street Journal планират да обявят сделката в понеделник. Събитието има за цел да насочи вниманието към новия фокус на технологичната компания върху новините и стрийминг услугите. Този ход обаче ще постави Apple в директна конкуренция с Netflix, Amazon и HBO.

Прочетете още: Apple подпомага организации за медийна грамотност от САЩ и Европа

Услугата, описвана от някои като „Netflix за новини“ ще предлага достъп до нова платена секция в приложението Apple News. През нея читателите ще могат да разглеждат статии от стотиците участващи списания и медии. Безплатната част на приложението все пак ще продължи да позволява на потребителите да четат избрани статии от различни източници.

За да убедят медиите да се присъединят към платената услуга, от Apple изтъкнаха, че обхватът на приложението Apple News, инсталирано на всеки iPhone, може да представи тяхното съдържание пред милиони нови потребители.

Но последното условие, за което компанията настоява, е да получи около половината от приходите от абонаментите, посочват източниците. От Apple също така искат от участващите медии да предоставят неограничен достъп до цялото си съдържание, което внесе притеснения сред потенциалните партньори. Очаква се цената на абонамента да бъде 10 долара на месец.

Условията на сделката накараха много от издателите да се откажат, тъй като 50% е много повече от обичайните 30%, които обикновено Apple взима от приложенията и абонаментите, продавани през App Store. Освен това издателите се притесняват, че те няма да имат достъп до важни данни за потребителите – кредитни карти, имейл адреси и друга информация, свързана с абонаментите – като част от сделката.

След като продажбите на iPhone устройствата започва да се забавя, компанията се насочва към различни базирани на софтуер бизнеси, които обикновено носят по-високи приходи и не зависят от веригата на доставки и производството.

Медиите също така се опитват да излязат извън своите основни бази абонати, намирайки нова аудитория в нетрадиционни платфроми и сключвайки сделки с технологичните компании. Apple работи с медии от години в своя продукт Apple News, като предлага отбрано съдържание на потребителите безплатно.

Напоследък обаче медиите стават предпазливи по отношение на някои партньорства, тъй като отношенията с компании като Facebook, Medium и други не се развиха добре. Преди от Facebook са сключвали сделки с издатели, за да финансират или подкрепят новинарски инициативи, а след това бързо са променяли своите планове и са се оттегляли от партньорствата.