Силен интерес към акциите на Lyft повишава финансовата оценка на компанията

В понеделник, компанията за споделени транспортни услуги Lyft започна срещите си с инвеститори във връзка с подготовката за първично публично предлагане, което се очаква да започне следващата седмица. Според информация от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ Lyft планира да продаде 30,77 милиона акции на цена между 62 и 68 долара на единица, което ще вдигне стойността на компанията до 21-23 милиарда долара.

Като една от двете доминиращи компании на своя пазара (другата, разбира се, е Uber), Lyft предоставя услугите си на 30 милиона души в Северна Америка само в рамките на миналата година, генерирайки 8,1 милиарда долара в брутни резервации и 2,2 милиарда долара приходи. Подобно на най-големия си съперник Uber, който също планира да организира първично публично предлагане тази година, Lyft все още не може да се похвали, че е рентабилна компания, като нетните ѝ загуби възлизат на 911 милиона долара през 2018 година.