Войната на Еврокомисията срещу антимонополното поведение на Google

Европейската комисия наложи още една глоба на Google, като наказа компанията с €1,49 милиарда ($1,69 млрд.) заради нечестно заключване на нейната платформа за реклами AdSense и недопускането на конкуренция. „Днес ЕК глоби Google с €1,49 милиарда заради незаконна злоупотреба с нейната доминираща позиция на пазара като брокер на рекламите в онлайн търсенето. Google си е „циментирала“ доминиращата позиция в рекламите на онлайн търсачката и се е защитила срещу всякакъв конкурентен натиск, налагайки антиконкурентни договорни ограничения на уеб сайтовете на трети страни“, заяви еврокомисарят Маргрете Вестагер. Наскоро тя обяви, че Европа не желае да се намесва в компании като Google и да иска тяхното разделяне, но ще продължи да налага наказания за злоупотреба с доминиращата им позиция.

Най-новото наказание на Еврокомисията срещу Google не е първото, което тя налага на американска технологична компания. Самата Google още миналата година се сблъска с антимонополното законодателство на ЕС. През юли 2018 г. Еврокомисията „удари“ Google с рекордната глоба от €4,3 милиарда заради Android, а преди това през юли 2017 г. американският гигант бе глобен с €2,4 милиарда за антимонополно поведение, свързано с Google Shopping.

И други технологични гиганти са „опитвали жилото“ на Европейската комисия. Само Microsoft бе глобена 4 пъти през последните две десетилетия, включително 3 пъти за игнориране на предписаните антимонополни санкции и за нарушаване на обещанието, направено при предишно извънсъдебно споразумение с антимонополния орган на ЕС.

You will find more infographics at Statista

Прочетете още: ЕК глоби Google с 1,49 млрд. евро заради рекламни практики