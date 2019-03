С какви игри се забавляват потребителите?

Глобалната индустрия за видео игри се събра тази седмица в Сан Франциско на годишната конференция за разработчици на игри (Game Developers Conference, GDC), едно от най-прочутите събития за професионалистите в тази област. Според организаторите на GDC, събитието събира над 28 000 човека, които да обсъждат бъдещето на индустрията, която все още се подценява от мнозина.

Както показва графиката на сайта Statista.com, геймърските развлечения се разрастват много бързо и вече отминава времето на „дебелите“ тинейджъри, които не искат да излязат от дома си. На практика видео игрите вече са огромна развлекателна индустрия в САЩ, поне по отношение на изхарчените от потребителите суми. Според Асоциацията за развлекателен софтуер, американците са похарчили $35,8 милиарда за видеоигри (включително софтуер, покупки на неща вътре в самите игри, както и абонаментни такси), като тази сума е 3 пъти по-голяма от онази, която те дават за музика или за билети за кино.

Електронните спортове стават все по-популярни и като източник на приходи. Преди дни българският отбор по гейминг Windigo Gaming стана първи на Световното първенство по компютърни игри в Китай. Петимата шампиони от отбора победиха в играта CS:GO от серията Counter Strike, като прибраха от наградния фонд на състезанието 500 000 долара награда.

K. Костадинов от българския отбор Windigo Gaming. Снимка: WISG.com

През 2018 г. продажбите на видео игри са достигнали рекордната сума от $43,4 милиарда, което е с 18 на сто повече от 2017 г., според данните на Entertainment Software Association (ESA) и NPD Group. „Впечатляващият растеж на индустрията съответства и на промените в масовата американска култура, заяви президентът и главен изпълнителен директор на ESA Стенли Пиер-Луи. - В цялата страна, ние отчитаме хора от всякакви среди и етапи от живота си, които са страстни играчи на видео игри. Интерактивното забавление днес е най-влиятелната форма на забавление в Америка“, допълва той.

За различен геймърски хардуер, включително периферия, американците са дали над $7,5 млрд., или с 15% повече от 2017 г. За софтуер, включително покупки в игрите и абонаменти, са похарчени почти $35,8 млрд., т.е. с 18 на сто повече от сумата от $30,4 млрд., отделена за тази цел през 2017 г.

Над 150 милиона американци играят видео игри, което превръща видеогеймърската индустрия в най-бързо растящия икономически сектор в САЩ. Индустрията осигурява повече от 220 000 работни места във всички 50 щата, а в повече от 500 колежа и университети в 46 щата предлагат програми за обучение, свързани с видеоигрите.

