10-те най-популярни облачни услуги според FT

Google Cloud е водещата на пазара марка за облачни решения, според текущото или планирано използване, показват резултатите от проучване на Financial Times, проведено сред абонати на финансовото издание. Въпреки това, след разглеждане на неосъществените облачни решения за бизнес, които идват на ум сред глобалната аудитория на FT, Amazon / AWS се очертава като водеща сила. Amazon се възприема като лидер на облачните решения, отбелязвайки значителен ръст спрямо 2016 г., надминавайки съответния растеж както на Microsoft, така и на Google.

73% от фирмите са позитивно настроени към облачната услуга, която използват в момента, но все още съществуват опасения относно киберсигурността и облачната екосистема. Проучването на компанията установява още, че настроенията се променят в различните региони, като респондентите от регион CEMEA (Централна Европа, Близкия изток и Африка) се оказват най-позитивни. Отношението към облачните решения се различават значително и въз основа на други фактори, като например срок на внедряване на облака, размера на организацията и броя на използваните облачни решения.

Проблемите, с които се сблъскват фирмите, влияят и върху отношението им към облачното решение. Девет от 10 фирми се натъкват на много проблеми през първите 6 месеца от внедряването, а след този период 75% имат постоянни усложнения. Тези проблеми включват липсата на вътрешна потребителска експертиза и управление на няколко облачни услуги. Тези проблеми са различни в отделните региони по света и в организациите с различен мащаб.

