Китай се откъсва напред в областта на електрическата мобилност

Женевският автосалон отвори врати на 7 март, където голяма част от най-големите световни автомобилни производители представят най-новите си концепции за първи път. След скандала с дизеловите емисии, в който няколко големи автомобилни производители бяха обвинени, че манипулират резултатите от тестовете за емисии, електрическата мобилност със сигурност ще играе основна роля на автосалона през тази година, тъй като индустрията се стреми да демонстрира своя ангажимент за по-чисто бъдеще, обясняват от сайта Statista.

ARCFOX, поделение на пекинската компания BAIC, например показа 3 нови концептуални суперелектромобила, включително Arcfox-GT с 4 електрически мотора, генериращи 1020 к.с., осигуряващи на карбоновия монокок „изстрелване“ от 0 до 100 км/ч само за 2,59 секунди.

Arcfox-GT с 4 електрически мотора, генериращи 1020 к.с. Снимка: Женевски автосалон.

Пистовият вариант GT RACE EDTION е създаден в R&D центъра на китайската компания в Барселона, като използва най-новата технология за Formula E. Мощността му е 1632 к.с. Компанията представи и ECF Concept (Electric Concept Fox) - голям SUV модел с минималистични линии.

Пистовият вариант GT RACE EDTION. Снимка: Женевски автосалон.

Peugeot обяви новия градски електромобил е-208 със 136 к.с. и 50 кВч литиево-йонна батерия, обещаваща пробег от 340 км. Дебют прави и градския многофункционален модел L City на българския производител на суперколи Sin Cars (макар че на автосалона е представен чрез британското си поделение).

L City на българския производител на суперколи Sin Cars

Сред останалите производители с електромобили на своите щандове са Alfa Romeo с Tonale Concept, Aston Martin Lagonda с 3 концептуални коли, AUDI с 5 модела, включително А6, A7, A8 и Q5 тип TFSIe, както и Q4 e-tron. BMW показва 6 нови автомобила, но повечето са хибридни.

Eлектрически превозни средства за масовия купувач все още са далече в бъдещето, а настоящето все още принадлежи на двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

Но според данни, събрани от асоциациите на автомобилопроизводителите и други индустриални групи, делът на електромобилите от всички новорегистрирани пътнически автомобили през 2018 г. е все още едноцифрен на всеки от петте най-големи пазари в света.

Китай се откъсна далеч напред по отношение на броя продадени електрически превозни средства, включително лекотоварни, но нито една страна не може да се сравнява с Норвегия по отношение на пазарния дял на електромобилите. През 2018 г . всяка втора новорегистрирана в Норвегия кола е с електрическо задвижване, като този дял засега е немислим за повечето останали пазари в света.

Същевременно компаниите, които се очаква да са сред най-големите купувачи на електромобили и автономни превозни средства като Lyft и Uber, все отчитат счетоводни загуби.

Lyft, която подаде документи за излизане на борсата миналия петък, разкри финансовите си постижения за 2018 г. Според подадената информация, 30,7 милиона души са поръчали услуга за превоз от един от 1,9 милиона шофьори, предлагащи услугите си на платформата на Lyft. Общата сума на резервациите, т.е. общата сума, платена от пътниците преди приспадане на дела на водачите и други разходи, възлиза на $8,1 млрд. през 2018 г., което е значителен ръст спрямо $1,9 млрд. за 2016 г. и $4,6 млрд. за 2017 г. Приходите за самата Lyft са значително по-малки – около $2,1 млрд., а загубата й за 2018 г. са над $900 млн.

Това означава, че Lyft e доста по-малка компания от основния конкурент в САЩ – Uber. Uber обаче оперира на повече международни пазари, като е генерирала резервации за $50 млрд. през миналата година, а приходите възлизат на $11,3 млрд. Общото между двете компании е фактът, че продължават да губят пари с тревожни темпове. През 2018 г. загубата за Uber е приблизително $1,8 млрд., поставяйки въпроса дали бизнес моделът за „повикване на кола с шофьор“ е устойчив в дългосрочен план.

През последните години услуги за споделена мобилност станаха много известни в Съединените щати и на други места, тъй като все повече хора осъзнаха, че притежаването на автомобил е неефективно, особено в хронично претоварените градски райони. Lyft се опитва да събере между 20 и 25 милиарда долара при предстоящото си IPO, докато Uber, който също се очаква да излезе на борсата през тази година, ще потърси от пазара и инвеститорите оценка между 70 и 100 милиарда долара, като това би било едно от най-големите IPO в историята.

