Компаниите за автономни коли вече набират скорост

Въпреки че технологията зад автономните превозни средства се разви значително през последните години, тя все още не е съвършена. Има дълъг списък от компании, които все още тестват своите електрически автомобили в Калифорния, за да подобрят възможностите и безопасността на софтуера. Изземването на контрола от страна на шофьора са ключова част от процеса на тестване и се случват, когато софтуерът на автомобила открие неизправност или водачът усеща някаква повреда, което води до отнема на контрола от „робота“.

Според данни от калифорнийското министерство за МПС (DMV), публикувани от уебсайта The Last License Holder, 28 компании съобщават, че активно тестват коли по пътища в щата. Общо те експлоатират 467 превозни средства и те са изминали 3,2 милиона километра в автоматичен режим, като са възникнали 143 720 връщания на човешкия контрол. Когато става дума за безупречна автономия, Waymo на Google е далеч преди останалите, като автопаркът й е изминал над 2 милиона километра миналата година, като само 17 950 км са изминати с изключен автопилот.

Този резултат е много по-добър от този на много други компании, които се опитват да усъвършенстват технологията, особено големите конкуренти като Uber и Apple. Миналата година колите на Uber са изминали почти 43 450 км и само 0,6 км са били при изключено автономно управление. Apple има подобна производителност с 1,77 км с изключен автопилот при общо изминати 128 750 км.

