С Model 3 Tesla ускори навлизането на електромобили на пазара

През март 2016 г. Tesla представи Model 3 пред обществеността. Днес почти 3 години по-късно компанията изпълнява обещанието си да предлага базовата му версия за $35 000. През 2016 г. Илън Мъск каза, че потребителите „няма да имат възможност да си купят по-добра кола за $35 000“ и че това ще е една от най-безопасните коли на света. И макар че първото твърдение е доста спорно и е въпрос на личен вкус и предпочитания, второто бе подкрепено от тестовете за безопасност на американската агенция NHTSA, на които Model 3 се представи изключително добре.

За да успее да свали базовата цена на Model 3 до $35 000 и да осъществи средната цена с 6% на всички останали модели, Tesla затвори повечето си магазини и премина изцяло към модела на онлайн продажбите. За да компенсира липсата на възможности за тестово шофиране, която е характерна за онлайн разпространението, Tesla въведе и нова политика за връщане, която позволява на всеки клиент да върне новозакупената си кола в рамките на 7 дни или 1000 мили, като възстановява пълната сума.

Като се има предвид колко добре се продава Tesla Model 3 при настоящи (често значително по-високи) цени, ще бъде интересно да видим какво ще стане при стартова цена $ 35 000 на електрическа кола, която вече е най-популярна в Съединените щати. През 2018 г. Tesla продаде близо 140 000 броя Model 3 в САЩ, което означава, че първата масова кола на Tesla е генерирала 39% от всички продажби на електрически автомобили.

Освен добрата цена, Model 3 e един от електромобилите с най-голям пробег. Всеки, който търси кола с електрическо задвижване, най-важният въпрос е какво разстояние ще измине с едно зареждане. В зависимост от модела, колите покриват най-различни дистанции, преди да имат нужда от зареждаща станция. Според неотдавнашно сравнение на сайта Utopia, Tesla е „окупирала“ първите 3 места по отношение на пробега. Tesla Model S ще ви отведе най-далече, изминавайки до 600 км с едно зареждане на батерията. На четвтърто място е Opel Ampera, с пробег 520 км. Разстоянията са според спецификациите на производителите, като те са измерени в лабораторни условия, така че употребата в реални условия варира в широки граници в зависимост от пътните условия, начина на шофиране.

