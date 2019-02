Български студентски проект с шанс за комесиализиране по програмата Challenge YOU

Практическата програма за стартиране на собствен бизнес Challenge YOU, чиято цел е да подкрепи успеОбединена българска банка и Джуниър Ачийвмънт България (JA България) и дъщерното й дружество The Edge: R&D дадоха начало на преакселераторската програма Challenge YOU.шна реализация на предприемаческа инициатива на студентски стартъпи, започнаха Обединена българска банка (ОББ) и Джуниър Ачийвмънт България (JA България) и дъщерното й дружество The Edge: R&D.

В рамките на 3 месеца участниците ще сформират екип, който трябва да развие своята идея, да разработи прототип на продукта или услугата си, както и да представи бизнес обосновка на проекта. След откриващото събитие остават 2 седмици за включване на още желаещи да участват, като крайният срок за регистрация на студентски екипи е 10 март 2019 г., когато стартира и обучителната част.

Програмата е отворена за български студенти – бакалаври, магистри и докторанти от всички специалности и университети, които имат идея за стартиране на бизнес. Проектът им може да е в областта на виртуална реалност, изкуствен интелект, Интернет на нещата (IoT), финтех, здравеопазване, чиста енергия, агроиновации и други бизнес идеи, свързани с технологична иновация.

В рамките на 8 съботи през месеците март, април и май студентите ще участват в интензивни работилници и обучения, които комбинират теорията с практиката – курс по дизайн мислене, менторски следобеди. Накрая ще се проведе демо ден и финално състезание, на което ще стане ясен победителят, чиято идея ще бъде финансирана. Победителят ще спечели също менторство и консултации с тесни специалисти от екипа на ОББ, JA България и The Edge: R&D (юрист, финансист, специалист по интелектуално право и др.).

„Преакселераторската програма Challenge YOU е логичната следваща стъпка в образователния подход, който нашата организация прилага от много години насам. Внедрявайки иновативни модели като този, ние се стремим да помогнем на младите хора да реализират своите идеи на практика, предоставяйки им практическо обучение за изграждане на предприемачески компетентности, менторство и експертна консултантска помощ. По този начин реализираме визията си за създаването на предприемчиви млади хора, които действат и с желание сбъдват мечтите си. Щастлива съм да кажа, че настоящият проект прави точно това и отразява изцяло мисията на нашата организация. Благодаря специално и на партньорите ни в тази инициатива – ОББ, за това, че разбират и подкрепят необходимостта от подобни действия“, коментира Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България и The Edge: R&BD.

„В обществото има много различни нагласи какво представлява една банка и какво се очаква от нея. Това са етикети, наслагвани с години. Но като на млади хора, които правят първи стъпки в стартирането на свой бизнес и са тук, за да се научат на решителност, ще кажа: доверете се на своята банка, ние споделяме експертиза, трупана с години, и отговорност към нашите клиенти. ОББ ще ви научи какво е да имате солиден партньор зад гърба си, за да реализирате и най-смелите си мечти“, заяви и Светла Георгиева, изпълнителен директор „Риск“ в ОББ.

Бизнес ментори от екипа на ОББ ще подкрепят стартъпите с опит и съвети в развиването на идеите. Всички обучения и менторски следобеди ще се провеждат в креативното пространство за работа на Junior Achievement България – JA StartUp Hambar в София Тех Парк.

Всички екипи от преакселераторската програма Challenge YOU ще бъдат поканени да представят своите разработки на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“ на 9-10 юни в София. Всички студентски екипи ще се състезават за редица награди в специални категории, както и за финансиране в размер на 10 000 лева.